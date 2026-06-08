El precio de la vivienda no toca techo en Andalucía y sufre una de sus mayores subidas en el primer trimestre de 2026

Las estadísticas, una tras otra, confirman que el precio de la vivienda en Andalucía sigue sin tocar techo. Es más ni siquiera se ha conseguido aún contener la tendencia al alza. Los últimos datos publicados este lunes por el INE sitúan el primer trimestre de 2026 como uno de los peores de los últimos años en cuanto a crecimiento de los valores de los inmuebles residenciales. La subida está por encima de la media y de otros años especialmente por el encarecimiento de los inmuebles de segunda mano.

La estadística publicada por el INE establece que en el primer trimestre de 2026 los precios subieron un 4,1% respecto al diciembre de 2025, una subida que en el caso de las viviendas de segunda mano se sitúa en 4,5%. Está por encima de la media nacional y es uno de los mayores crecimientos trimestrales experimentado por la vivienda en Andalucía en los últimos años. Hay que remontarse a ejercicios como 2015 para encontrar un aumento similar en la segunda mano.

En términos interanuales, la vivienda se ha encarecido en Andalucía un 13,3% durante el último año, un índice superior al de ejercicios anteriores. La subida, de nuevo, es especialmente acusada en las viviendas de segunda mano (13,6%) mientras que es ligeramente inferior en los inmuebles nuevos (11,3%).

Con la subida del primer trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 48 trimestres consecutivos de alzas interanuales en Andalucía. La tendencia es similar a la del resto de España, aunque si se compara este último dato sólo Aragón o Canarias reflejan indicadores peores a los alcanzados por Andalucía.

Aumento de las viviendas

La estrategia andaluza para contener el precio de la vivienda está centrada en un aumento de la oferta residencial pública y privada en la comunidad autónoma. Es el modelo planteado de hecho en la Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado mes de enero, así como en el plan estatal que asigna a Andalucía 1.197 millones de euros (cofinanciados entre las dos administraciones) para ayudas al alquiler o nuevas promociones que deben tener un carácter público permanente.

La ley estatal de vivienda, por su parte, habilita mecanismos para que la comunidad autónoma pueda contener el precio del alquiler de pisos en zonas que sean calificadas como tensionadas. No obstante, esta vía no ha sido hasta el momento explorada por el Gobierno autonómico que rechaza lo que considera una política intervencionista.