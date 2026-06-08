Punta Umbría y El Portil modernizarán su alumbrado para ahorrar 400.000 euros al año en la factura eléctrica

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) celebrará este viernes, 12 de junio, a las 9.30 horas, un Pleno extraordinario para aprobar el proyecto que permitirá poner en marcha una importante actuación de ahorro y eficiencia energética en el municipio. La iniciativa cuenta con una financiación superior a los 3,7 millones de euros, autorizada por la Junta de Andalucía y respaldada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE. El objetivo es modernizar el alumbrado público de Punta Umbría y El Portil, reducir el consumo eléctrico y mejorar la iluminación en calles, zonas residenciales y espacios próximos a las playas.

4.000 luminarias LED y 35 pasos de peatones inteligentes

El proyecto prevé la renovación de cerca de 4.000 luminarias por tecnología LED con sistemas de control remoto, así como la instalación de 35 pasos de peatones inteligentes en Punta Umbría y El Portil. Estas actuaciones buscan mejorar la seguridad en la vía pública y adaptar el alumbrado municipal a un modelo más eficiente y sostenible.

Zonas en las que se actualizará las luminarias en Punta Umbría y El Portil. / El Correo

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Según las previsiones municipales, la renovación del sistema de iluminación permitirá alcanzar un ahorro energético cercano al 72 por ciento, lo que podría suponer una reducción anual de alrededor de 400.000 euros en la factura eléctrica del Ayuntamiento.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha destacado que se trata de “una de las inversiones más importantes de los últimos años en materia de eficiencia energética y modernización de los servicios públicos”. El regidor ha señalado además que esta actuación permitirá avanzar hacia “un municipio más sostenible, más seguro y mejor preparado para afrontar los retos energéticos del futuro”.

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Una vez superados los trámites administrativos y obtenida la aprobación del Pleno, la previsión del Ayuntamiento es sacar a licitación las actuaciones durante este mes de julio.