Rubén del Campo (Aemet): "Podrían superarse los 38 a 40 grados" en los valles del Guadalquivir y Guadiana

El calor va a apretar esta semana en buena parte de España, sobre todo en el centro y el sur de la península, donde los termómetros pasarán con facilidad de los 35 grados y podrían llegar incluso a los 38 o 40 grados en los próximos días. Así lo ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según ha explicado, la semana estará marcada en general por el tiempo estable, aunque hasta el miércoles las lluvias quedarán limitadas a las comunidades cantábricas y a los Pirineos, con posibilidad también de tormentas en zonas de montaña del este peninsular.

El calor se concentra en el sur

El episodio tendrá especial incidencia en el centro y sur de la península, donde ya desde el inicio de la semana se notarán temperaturas elevadas. Del Campo ha señalado que el calor dejará máximas superiores a 35 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, dos de las zonas donde se esperan los valores más altos.

La situación será muy diferente en el norte. En el Cantábrico, el ambiente será más fresco e incluso con temperaturas bajas para la época del año, lo que dibuja un claro contraste térmico entre el tercio norte y la mitad sur.

Sevilla, Córdoba y Jaén, entre las capitales más calurosas

El martes será una jornada de contrastes. Mientras en ciudades como Oviedo o Vitoria las máximas se quedarán en torno a los 16 o 17 grados, en el sur los termómetros subirán con fuerza. En Andalucía, Jaén alcanzará los 36 grados, mientras que Sevilla y Córdoba llegarán a los 37 grados. Del Campo ha resumido esta situación al apuntar que "hablamos de un marcado contraste en las temperaturas entre el tercio norte y la mitad sur".

El miércoles continuará el ambiente estable, con una jornada en general tranquila y sin lluvias importantes, salvo alguna tormenta aislada por la tarde en zonas de montaña del este de la península. Este día seguirá el contraste térmico. Algunas zonas del norte amanecerán por debajo de los 10 grados y apenas rozarán los 20 grados durante la tarde, mientras que en puntos del Mediterráneo y de la mitad sur aparecerán ya noches tropicales, con mínimas que no bajarán de 20 grados. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir se podrán superar los 36 a 38 grados.

La subida más importante, desde el jueves

A partir del jueves aumenta la incertidumbre en el pronóstico, aunque la mayoría de escenarios apuntan a una nueva subida de las temperaturas. Ese ascenso será generalizado y más acusado en el tercio norte peninsular, donde los valores volverán a situarse en registros más propios de estas fechas.

En la Meseta Norte y el sur de Galicia se alcanzarán entre 30 y 32 grados; en el valle del Ebro, entre 32 y 34 grados; y en buena parte del centro y sur, entre 34 y 36 grados. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir, las máximas podrán moverse entre los 36 y 38 grados.

"Podrían superarse los 38 a 40 grados"

La parte más destacada del pronóstico llega para los días posteriores. Rubén del Campo ha advertido de que "podrían superarse los 38 a 40 grados en puntos de los valles del Guadiana y del Guadalquivir", aunque ha matizado que todavía existe incertidumbre sobre la intensidad final del episodio.

El portavoz de Aemet ha explicado que algunos escenarios contemplan temperaturas no tan altas, con un calor más moderado. Por ello, la evolución de los próximos días será clave para determinar hasta dónde llega finalmente el ascenso térmico.

Tiempo seco, con posibles tormentas aisladas

En cuanto a las precipitaciones, lo más probable es que continúe el tiempo seco durante la segunda mitad de la semana. No obstante, no se descarta que a partir del viernes puedan formarse tormentas en puntos del interior peninsular, sobre todo en el centro y en la mitad oeste.

De esta forma, la semana estará marcada por el calor creciente, la estabilidad atmosférica y la posibilidad de que los termómetros alcancen valores muy elevados en el Guadalquivir y el Guadiana, dos de las zonas más sensibles al calor en los próximos días.

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