El sector agrario andaluz pide evitar la entrada de Vox en la Consejería de Agricultura: "Es necesaria una acción política estable"

El sector agrario se planta y pide continuidad en las políticas andaluzas. El jueves comenzará una nueva legislatura en la comunidad autonómica con un futuro incierto ante la ausencia de una mayoría absoluta. Con Vox como pieza clave para poder conformar un Gobierno en la Junta, desde el agro han pedido mantener los sistemas de trabajo y las líneas acción en los próximos cuatro años.

A solo unas horas de que el PP y Vox se sienten en la mesa para establecer las líneas de un acuerdo, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han enviado un comunicado en el que manifiestan la importancia "fundamental" de "garantizar la continuidad de los equipos de decisión y gestión que han venido trabajando en la Consejería en estos ámbitos".

En el texto, las organizaciones han señalado que es "necesario poner en valor" el trabajo desarrollado por el equipo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que lidera el popular Ramón Fernández-Pacheco, que se hizo con la cartera tras la marcha de Carmen Crespo al Parlamento Europeo. Además, han aplaudido "la eficacia de los mecanismos de coordinación establecidos a través de la Mesa de Interlocución Agraria".

La importancia del sector

Las negociaciones para la investidura de un presidente no han comenzado en Andalucía. Aunque el PP ha defendido una y otra vez que tienen una "mayoría solvente" para poder gobernar en solitario, Vox todavía no ha manifestado si querrá o no entrar en el Ejecutivo autonómico. Lo que sí que ha subrayado la formación de Santiago Abascal es que, junto a la prioridad nacional, el campo es uno de sus puntos claves.

Así, con este comunicado, los representantes sel sector agro han recordado que en los últimos años han conseguido "construir posiciones comunes, defender con firmeza los intereses de Andalucía y trasladar ante las instituciones nacionales y europeas una voz unitaria en asuntos estratégicos para la economía". Así, han recordado que la agricultura y la ganadería han sido "un pilar estratégico tanto a nivel económico como social".

Según los datos de la Junta de Andalucía, en 2022, al comienzo de la legislatura, el porcentaje de población ocupada en el sector en la comunidad autónoma era del 7,4%, una cifra superior a la media nacional. Ante esta importancia en el territorio, las organizaciones ven fundamental el desarrollo de una "acción política estable, rigurosa y plenamente coordinada con quienes representan a agricultores, ganaderos y empresas cooperativas agroalimentarias".

Retos del futuro próximo

En este sector, se suma también que las relaciones y las decisiones que se toman en la Unión Europea resultan clave para su futuro más próximo. Sin embargo, los de Santiago Abascal están en contra de las mismas. Además, recuerdan que sobre la mesa está la propuesta de reforma de la PAC posterior a 2027, así como el nuevo Marco Financiero Plurianual, por lo que la continuidad de los equipos es "especialmente relevante".

Las organizaciones recuerdan que estas reformas a nivel europeo podría implicar "un cambio profundo en la configuración de la Política Agraria Común y en sus instrumentos de financiación". Estas alteraciones tendrán especial relevancia en la comunidad autónoma, puesto que es el principal territorio de producción agraria de la Unión, por lo que subrayan que Andalucía "se juega mucho en este proceso".

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Todo a la vez que el sector se enfrenta a una serie de retos que califican de "enorme trascendencia". La falta de un relevo generacional, las inversiones hídricas con motivo del cambio climático, la lucha contra la competencia desleal de terceros países o la falta de mano de obra son algunos de los asuntos que más preocupan a las organizaciones agrarias y a sus trabajadores.