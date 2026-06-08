Semana decisiva para PP y Vox en Andalucía: el Parlamento echa a andar y eleva presión sobre las negociaciones

El tiempo corre para el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno. Este jueves 11 de junio se conformará el Parlamento y en 15 días, su presidente deberá nombrar un candidato a la investidura. 20 días después de las elecciones, sigue sin haber una mayoría que lo permita. El dirigente popular deberá entrar en el "lío" de sentarse con los de Santiago Abascal. En Vox guardan silencio después de días de ataques, lo que invita a pensar que se han abierto las conversaciones.

Este pasado sábado, con motivo de la visita del Papa León XIV a España, Moreno y Abascal tuvieron oportunidad por primera vez de dialogar. Charlaron durante una media hora a solas en un encuentro en el Palacio Real, durante la recepción oficial ofrecida al Papa en Madrid. De qué hablaron no ha trascendido pero sí se formaliza el deshielo de las relaciones entre ambos partidos. Fuentes próximas al presidente andaluz confirmaron que es "lógico" que esta semana haya una primera reunión. Quiénes serán los interlocutores, cuándo será esa cita y de qué hablarán aún no ha trascendido.

Primero, la Mesa del Parlamento

No importa que la Mesa del Parlamento, que decide los temas a tratar, sea un elemento clave en las negociaciones para tratar de lograr una investidura. Ya ocurrió en 2018, cuando la diputada de Ciudadanos se convirtió en presidenta de la Cámara autonómica para que Moreno se convirtiera por primera vez en presidente. Pese a todo, fuentes de San Telmo consultadas por El Correo de Andalucía insisten en que "no hay prisa".

"Sin novedad", "ni idea", "no sabemos nada". En el PP han impuesto un manto silencio a lo largo de los últimos días. Los populares anunciaron que se tomarían su tiempo desde el principio, aunque eso no gustó en Vox. Aunque el presidente anunció que las conversaciones comenzarían entre la última semana de mayo y la primera de junio, poco se sabe al respecto desde entonces. Al dirigente popular acostumbra a desarrollar sus negociaciones y nombramientos sin ruido.

Cuál es el límite de Juanma Moreno

En Vox, que hasta hace unos días exigían al presidente autonómico que levantara el teléfono para sentarse a negociar, ahora siguen la misma estrategia. Así, voces de la formación nacional consultadas por este medio, es la cúpula de Madrid la que ha liderado las negociaciones en otras comunidades autónomas, evitan hacer valoraciones al respecto y sostienen que no saben "nada". El tono ha cambiado.

Con el acuerdo de Castilla y León cerrado, desde Génova ya han enviado mensajes a Andalucía para que el pacto llegue pronto. Incluso el que fuera mano derecha de Moreno en el Gobierno de Andalucía, Elías Bendodo, aseguró a la prensa que las conversaciones se iniciarían de forma "inmediata". Pese a todo, el presidente tiene claro que es él y no Madrid quien marca los tiempos y que será él quien las lidere.

Moreno ha sido mucho más duro con los preceptos de los de Abascal que sus compañeros de otras comunidades autónomas. De hecho, en el primer mensaje que mandó a los suyos tras el resultado electoral había una frase que destacaba sobre el resto: "Voy a seguir siendo el mismo". Cabe recordar que su defensa por la acogida de los menores migrantes frente a los postulados de Vox ha sido uno de los principales puntos de enfrentamiento entre ambas formaciones.

Qué reclama Vox

El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ya ha dejado claro cuáles son sus exigencias: bajada de impuestos, ayudas al campo, lucha contra la "migración ilegal" y prioridad nacional. Esta última es la más difícil para alcanzar un acuerdo, ya que Moreno lo ha rechazado en múltiples ocasiones. Sin embargo, en Vox han defendido en el resto de territorios que sin prioridad nacional no hay acuerdo, aunque en el PP lo vinculen al arraigo.

El portavoz de Vox en el Parlamento le ha indicado en múltiples ocasiones a Moreno que lo que ellos exigen está claro y que solo debe mirar a lo que han firmado otros varones populares para poder ser investidos. Además, la firma en Castilla y León ha hecho que los de Abascal redoblen la presión sobre los populares para cerrar cuanto antes el pacto, el último que le queda antes de las municipales.

Sobre lo que todavía no se han pronunciado los de Abascal es la posibilidad en de entrar en el gobierno autonómico. Aun así, si hay algo que ha dejado claro el presidente de la Junta en funciones es que quiere evitar "los líos" de Vox y que, aunque no tiene la mayoría absoluta, sí que tiene una "mayoría solvente". Así, en San Telmo no se plantean la posibilidad de que Vox se haga con una consejería o una vicepresidencia.

Pese al tiempo que ha dejado pasar, el presidente andaluz en funciones tiene clara una cosa: las negociaciones no se pueden alargar tanto como lo han hecho en territorios como el extremeño y los populares esperan que la comunidad autónoma inicie el curso escolar con un gobierno con capacidad de movimiento. En esto coincide también Vox, donde subrayan que "Andalucía no tiene ni un segundo que perder".