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Tiroteo en Huelva: una mujer resulta herida en la madrugada de este lunes en El Torrejón

Una bala impactó en una mujer durante el tiroteo, fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

Un agente de la Policía Nacional en el barrio del Torrejón (Huelva).

Un agente de la Policía Nacional en el barrio del Torrejón (Huelva). / Europa Press

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El Correo

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HUELVA

Una mujer ha sido trasladada al hospital tras resultar herida, sin que su estado revista gravedad, en un tiroteo registrado durante la madrugada de este lunes en el barrio del Torrejón de Huelva, según ha informado la Policía Nacional.

De este modo, según ha indicado la Policía, sobre las 00:00 horas ha tenido lugar un tiroteo en el barrio de El Torrejón de la capital y una de las balas ha impactado en una mujer que fue atendida y trasladada por los servicios sanitarios hasta el Hospital Juan Ramón Jiménez, aunque su estado no reviste gravedad.

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De este modo, la Policía está investigando los hechos, aunque aún no ha trascendido información alguna sobre si se han producido detenciones por este tiroteo.

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