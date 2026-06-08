Los ujieres del Parlamento de Andalucía, en pie de guerra: convocan una huelga en la previa del primer pleno

Los ujieres del Parlamento de Andalucía están en pie de guerra. Los trabajadores de la Cámara autonómica, que se encargan, entre otras cosas, de la colocación de la urna para la elección de cargos de la Mesa del Parlamento, denuncian el cese de tres funcionarios interinos después de años de experiencia en su puesto. Así, desde la CGT, han convocado una huelga para el primer pleno de la nueva legislatura.

Después de múltiples quejas, denuncian que desde la presidencia de la Cámara se desarrolló una "estrategia para ganar tiempo", así como evitar una huelga "en plena campaña electoral". Los trabajadores han decidido realizar un paro el próximo jueves 11 de junio de 11:00 a 12:00, fecha que coincide con la celebración del primer pleno de la nueva legislatura. Así, esta huelga podrá afectar al primer pleno de la legislatura.

"Si fuera más tarde sí que habría un problema en el correcto funcionamiento de pleno", explican fuentes parlamentarias consultadas por El Correo de Andalucía. Si bien la CGT, sindicato convocante del paro, no es la organización mayoritaria en la mesa, sí que representa a una importante parte de los ujieres de la Cámara, por lo que el seguimiento por parte de estos trabajadores podría ser importante.

Los efectos del paro sobre el pleno

¿Qué efectos tendrá sobre el pleno? Al celebrarse el paro la hora previa a la celebración de la sesión en el Hospital de las Cinco Llagas, los efectos del mismo se percibirán especialmente en el acceso de la ciudadanía a la tribuna de invitados. Esta situación tendrá más relevancia en esta ocasión, ya que la sesión se celebrará en una sala distinta al Salón de Plenos, ya que la Cámara andaluza están en obras.

En un comunicado, el sindicato denuncia el cese de estos tres trabajadores, que según detallan, cuentan con una experiencia de entre cinco y siete años en el Hospital de las Cinco Llagas. La finalización del contrato de estos empleados públicos fue decidida el pasado 4 de marzo en la Mesa gracias a la mayoría absoluta de la que gozaba el PP y denunciada por algunas formaciones como Adelante Andalucía.

Desde la CGT explican que, tras esta decisión, los representantes sindicales se reunieron con la administración para tratar de revertir esta situación. Sin embargo, no estos encuentros no tuvieron éxito. Tras esto, convocaron una asamblea de todos los trabajadores, donde "se aprobó una resolución de apoyo a los tres funcionarios afectados y la convocatoria de huelga exigiendo su nuevo nombramiento".

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Las amenazas de una posible huelga en el último pleno de la legislatura hicieron que el jefe de gabinete del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, se reuniera con ellos y aceptara el nombramiento "inmediato" del primer ujier de la bolsa de empleo antes de que terminara la legislatura, así como la contratación de los dos restantes al inicio de esta nueva legislatura. "Este acuerdo se ha incumplido", han lamentado.