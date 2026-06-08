Vecinos de Pino Montano claman contra la eliminación de la FP para alumnos de educación especial: "Priva de oportunidades a niños del barrio y de toda Andalucía"

Son las once de la mañana y dos madres esperan con puntualidad y resignación ante las puertas del I. E. S. Julio Verne, en el barrio de Pino Montano. Tienen mucho que decir, o más bien, que demostrar. Se dan cita como voces de la manifestación convocada en el centro en defensa de los Ciclos Básicos Específicos y el futuro de su alumnado. Lo han hecho a las ocho de la mañana, pero lo vuelven a hacer a las once porque son los propios alumnos quienes quieren alzar la voz contra la eliminación de la FP Básica Específica en Andalucía

Este tipo de grados, según denuncian los vecinos, están en peligro de extinción. La FP Básica Específica, dirigida a estudiantes con necesidades educativas específicas, se ve ahora contra las cuerdas ante una posible desaparición de estos grados de manera progresiva en los centros que, según la Administración, "no funcionan". Los argumentos por parte de la Consejería de Educación hablan de "altas tasas de abandono", "repeticiones frecuentes" y "una baja inserción laboral". Por ello, el próximo curso estos alumnos se matricularán en ciclos de FP básica ordinarios, donde se "integrará" la parte específica necesaria. Las matrículas en este nuevo "plan piloto" se efectuarán entre el 15 y el 30 de junio. "La específica se integra en el ciclo ordinario de FP básica sin perder los especialistas, incluso la idea es que aumenten", aclaran fuentes de la Consejería.

Un 'formato inclusivo' como potencial bomba de relojería

Pero este nuevo planteamiento cae como jarra de agua fría sobre comunidades educativas como la del IES Julio Verne. Basta con hablar unos minutos con padres y profesorado afectado para palpar el total desamparo e incertidumbre que sienten ante la medida: "Mi hijo tiene discapacidad auditiva, ahora va a acabar su segundo año en este centro, está haciendo sus prácticas y está muy feliz", dice una madre del centro. Su hijo quiere estudiar deporte y ha sido "gracias a este grado específico" que ha podido hacer una prueba en el Sevilla FC. "Ahora también juega al fútbol en La Liga Genuine", celebra. Su hijo no será uno de los afectados, pero consciente de que sin este grado "mucha de su realidad ahora no existiría", se manifiesta este lunes "por todos esos niños a los que quieren privar de las mismas oportunidades que él ha podido tener”.

Desde el AMPA Nautilus del centro, han abogado por manifestar su total desacuerdo ante la supresión de la Formación Profesional Básica Específica, así como ante los argumentos esgrimidos por la Delegación: "La FP Básica Ordinaria y Específica son modalidades diferentes, diseñadas para atender a alumnado con perfiles, necesidades y trayectorias muy distintas", aseguran. Desde la organización escolar explican cómo la FP Básica Ordinaria está enfocada a un alumnado que, sin haber finalizado la ESO, puede seguir un currículo más estandarizado con apoyos puntuales.

La FP Básica Específica, en cambio, está diseñada para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que requiere adaptaciones curriculares significativas, metodologías especializadas y ratios más reducidas, siendo estas de 8 alumnos en la específica y 30 en la ordinaria, con el objetivo de garantizar una atención individualizada y una verdadera inclusión educativa. "Confundir ambas modalidades o plantear su integración sin garantías reales supone ignorar por completo las necesidades específicas de este alumnado y en consecuencia acabar comprometiendo gravemente su proceso educativo".

Desde las aulas, esta decisión de eliminar la FP Básica Específica se siente como un "ataque" por parte de la Delegación Territorial de Educación. Así lo asevera Lucía, una de las coordinadoras de prácticas en empresas para el alumnado de estos grados específicos. “Desde la Consejería nos dicen que no sabemos lo que es la inclusión, pero aquí somos bastantes los profesores y padres que llevamos muchos años sabiendo de lo que hablamos. Lo que se quiere hacer ahora no es inclusión, eso es una bomba de relojería metida en un aula, que puede que estalle”.

Para Lucía, unir en una misma clase a todo tipo de alumnos "es de todo menos inclusivo". Por la ratio y por la atención que se requiere. Asegura también que ahora no saben qué pasará con muchos de estos niños debido a que, por ejemplo, los que precisan repetir curso, ya no van a poder hacerlo, quedándose "en tierra de nadie". Al preguntarle sobre las prácticas en empresas, a las que acceden los alumnos en término del segundo año en estos ciclos específicos, Lucía ataja: "Las empresas que reciben a estos alumnos para una formación de prácticas se encuentran muy satisfechos con la FP específica". "Si esta vía tan tutorizada se acaba eliminando, quizás las prácticas empiecen a ser un caos”.

Nos dicen que no sabemos lo que es la inclusión, pero aquí somos bastantes los profesores y padres que llevamos muchos años sabiendo de lo que hablamos, y lo que se quiere hacer ahora no es inclusión. Es una bomba de relojería metida en un aula, que puede que estalle” Lucía — Coordinadora de prácticas y profesora en FP Básica Específica

Desde el AMPA recuerdan a las instituciones que en el instituto Julio Verne esta formación se viene impartiendo desde el año 1993 con "excelentes" resultados. Asimismo, desde la Junta se alude a las "altas tasas de abandono" como argumento para justificar la supresión de estos programas, a lo que vecinos y padres responden que "este dato no puede analizarse sin contexto, pues supone ofrecer una imagen distorsionada de la realidad". Las tasas de abandono a las que se hace referencia corresponden principalmente a la FP Básica Ordinaria, donde el alumnado sí enfrenta situaciones previas reales de abandono. Como contrapunto, se demuestra cómo estos programas específicos no generan abandono, sino que representan una segunda oportunidad educativa, permitiendo en esta vía el "reenganche" del alumnado.

Hay tantos casos como alumnos en el centro. "Me llevé 10 años en el camino, el único centro en el que existía este grado específico estaba en San Pablo. Y aun así, me consideraba afortunada, recuerdo a una familia con otros dos hijos de un pueblo de Sevilla que tuvo que mudarse y cambiar toda su vida para que su hijo pudiera acceder a una educación acorde a sus necesidades. Esta medida priva de oportunidades a niños de aquí y a los que vienen de toda Andalucía para recibir las atenciones y oportunidades a las que deben poder acceder", sostiene una madre a las puertas del centro.

Educadores y familias exigen transparencia

Desde la Delegación se sostiene que la integración del alumnado en FP Básica Ordinaria "se realizará con los recursos necesarios para garantizar su inclusión". Sin embargo, tras la reunión mantenida con el Delegado Territorial de Educación, Miguel Ángel Arauz, el pasado 2 de junio, familias y vecinos trasladan que "no se ha facilitado ninguna resolución ni documentación oficial" sobre la continuidad o supresión del ciclo, manifestando el propio delegado "no disponer de información oficial concreta".

Tampoco se aportaron informes, datos ni estudios que respalden las decisiones planteadas. "No se justificaron los criterios pedagógicos para diferenciar entre modalidades de alumnado ni se concretaron los recursos que supuestamente garantizarían la inclusión", apuntan las familias. En este sentido, se plantean cambios estructurales de gran impacto a escasos días del inicio del proceso de matriculación de cara al nuevo curso, carentes de información oficial, resoluciones ni garantías para las familias.

Desde la manifestación, padres, madres, profesores y vecinos exigen transparencia, la aportación de información de manera inmediata y la paralización de cualquier medida que suponga la supresión de estos ciclos hasta que existan garantías reales, fundamentadas y documentadas. "El alumnado debe ser el eje central de cualquier decisión educativa. No puede ser tratado como una cifra ni como un obstáculo, sino como una responsabilidad que las administraciones públicas deben asumir con rigor, compromiso y recursos suficientes".