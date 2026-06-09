Quirónsalud Sagrado Corazón incorpora la ablación por campo pulsado: la revolución tecnológica para tratar la arritmia en Sevilla

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha reforzado su unidad de Electrofisiología y Arritmias con la incorporación de la ablación por campo pulsado, una nueva técnica para el tratamiento de la fibrilación auricular. Esta nueva tecnología está diseñada para actuar de forma más selectiva sobre el tejido responsable de la arritmia, mejorando la seguridad del procedimiento y reduciendo el riesgo de afectar a estructuras próximas al corazón.

El centro amplía así las opciones terapéuticas disponibles en la unidad para ofrecer una mayor personalización en el abordaje de esta patología, así como de otras arritmias.

¿Qué es la ablación por campo pulsado y cómo mejora la seguridad?

La ablación por campo pulsado (PFA, por sus siglas en inglés) es una técnica de ablación cardíaca no térmica que utiliza pulsos eléctricos de corta duración y alta amplitud para actuar sobre las células cardíacas responsables de la arritmia, especialmente de la fibrilación auricular, la más común en la actualidad. El doctor Juan Manuel Fernández, especialista en Cardiología y jefe de la unidad de Electrofisiología y Arritmias del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, comenta que la principal ventaja que ofrece esta técnica es su “bioselectividad”, es decir, que “su efecto se restringe únicamente al tejido cardíaco que origina la alteración del ritmo, reduciendo el riesgo de lesiones en estructuras sensibles adyacentes”.

Ventajas frente a técnicas tradicionales: radiofrecuencia y crioablación.

Una de las principales diferencias entre la ablación por campo pulsado y otras técnicas como la radiofrecuencia o la crioablación radica en la forma en la que actúa sobre el tejido cardíaco. Mientras estas últimas utilizan el calor o el frío, la nueva tecnología utiliza energía eléctrica no térmica, lo que permite actuar de forma más precisa sobre las zonas responsables de la arritmia.

Esto significa que disponemos de una mayor seguridad durante el procedimiento, al minimizar el riesgo de afectar a estructuras cercanas especialmente sensibles, como el esófago o el nervio frénico, además de favorecer intervenciones menos invasivas, una recuperación más cómoda y una reducción de los tiempos de hospitalización, ya que muchos pacientes suelen ser dados de alta precozmente. Juan Manuel Fernández. — Especialista en Cardiología y responsable de la Unidad de Electrofisiología y Arritmias del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

La precisión que presenta este nuevo método de abordaje de las arritmias se ve reforzado con la integración de avanzados sistemas de navegación y mapeo cardíaco en tres dimensiones, que permiten visualizar en tiempo real la anatomía del corazón, las señales eléctricas y la posición exacta del catéter durante la intervención. Para el doctor Juan Manuel Fernández “esta tecnología facilita una administración más exacta de la energía aplicada sobre el tejido cardíaco, optimizando el procedimiento y permitiendo además reducir al mínimo el uso de rayos X y acortar significativamente los tiempos de aplicación”.

Tecnología 3D para una cardiología más precisa en Sevilla.

Todas estas características, según apunta el doctor Fernández, hacen que la ablación por campo pulsado esté especialmente indicada para pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente que presentan síntomas y no han respondido adecuadamente al tratamiento farmacológico, aunque también puede beneficiar a personas que no toleran la medicación antiarrítmica o que presentan determinadas complicaciones asociadas a la arritmia, como la taquimiocardiopatía.

Con esta incorporación, la Unidad de Electrofisiología y Arritmias del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón completa las principales tecnologías de ablación empleadas actualmente en el tratamiento de la fibrilación auricular. La disponibilidad de radiofrecuencia, crioablación y ablación por campo pulsado amplía la capacidad asistencial del servicio y refuerza su posicionamiento como una unidad altamente especializada en el abordaje de las alteraciones del ritmo cardíaco.

Quirónsalud: tecnología que marca la diferencia en el cuidado

La apuesta de Quirónsalud por la incorporación de innovación tecnológica se fundamenta en un modelo asistencial que prioriza el bienestar del paciente por encima de todo. Al entender la tecnología como el mejor aliado del profesional sanitario, el Grupo incorpora continuamente los equipamientos más avanzados para realizar diagnósticos tempranos y tratamientos mínimamente invasivos. Esta constante actualización ayuda a consolidar una medicina de precisión que aporta mayor seguridad, agiliza los tiempos de recuperación y ofrece soluciones reales a los retos de la sanidad actual.