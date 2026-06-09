El Caminito del Rey inaugura el puente colgante más largo de España: "Ha sido todo un desafío técnico"

Alrededor del Desfiladero de los Gaitanes hay un estrecho paseo de tres kilómetros que lo recorre. Es el Caminito del Rey, un sendero construido entre enormes paredes verticales que en la última década ha recibido más de 3,2 millones de visitantes. Ahora, este atractivo turístico de la provincia de Málaga ostenta además un récord: el del puente colgante más largo de España, una infraestructura inaugurada este mismo martes por la mañana.

Las obras de esta pasarela colgante "han sido todo un desafío técnico", según ha destacado el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de apertura. "La ingeniería y, sobre todo, el ingenio y el equipo humano encargado de la construcción de este puente han hecho posible sortear los retos para hacer esta estructura sobre la garganta del Guadalhorce", ha afirmado el propio Moreno.

"La inauguración de este puente colgante es un nuevo hito para una de los senderos más espectaculares y visitados de España", ha apuntado además el presidente del Gobierno andaluz. "Un sendero único que es seña de identidad de la provincia, y que se puede recorrer y disfrutar mientras se contempla un entorno natural bellísimo. Un lugar que está a la vanguardia internacional en la investigación y gestión de la seguridad en turismo activo".

Un puente colgante de 110 metros de largo

A partir de este miércoles se puede visitar el puente colgante recién inaugurado a nivel oficial, que con 110 metros es el más largo de toda España. Todo ello, tras más de un año de obras y después de que se haya invertido 1,5 millones de euros de fondos procedentes de la propia generación de recursos del Caminito del Rey, tal como han informado desde la Junta de Andalucía.

Esta nueva pasarela está a una altura máxima de 50 metros, y tiene una anchura de paso de 1,2 metros. El peso del puente, asimismo, también es llamativo: 17 toneladas, aproximadamente (38 toneladas si se tiene en cuenta el peso total de la estructura). Con ello, este sendero suma aún más atractivo para los miles de turistas que deciden visitarlo año tras año. Pueden dar fe de ello los más de tres millones que ya lo han recorrido.