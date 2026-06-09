Canal Sur asegura que no recibió denuncias internas de agresión o acoso sexual contra el CEO de una de sus principales productoras

La RTVA ha trasladado su posición ante las informaciones difundidas por distintos medios sobre el Director General del Grupo Audiovisual ADM, manifestando lo siguiente:

1.- Grupo Audiovisual ADM viene trabajando con Canal Sur Radio y Televisión desde hace más de 25 años, siendo la productora, entre otros formatos, de uno de los programas de referencia de Canal Sur Televisión, Andalucía Directo.

2.- La normativa interna de la RTVA contempla, en su Protocolo de actuación y prevención ante situaciones de violencia, acoso sexual y acoso por razón de sexo, mecanismos de actuación aplicables también a supuestos que afecten a personas vinculadas a empresas externas o proveedoras que presten servicios para la RTVA o Canal Sur Radio y Televisión, S.A.

En el presente caso, no consta en la RTVA la presentación de denuncia interna alguna en relación con los hechos objeto de las informaciones publicadas. Sin perjuicio de ello, y dado que existen actuaciones judiciales abiertas, cualquier eventual actuación interna deberá ajustarse a lo previsto en el Protocolo, que contempla la suspensión de la tramitación respecto de los mismos hechos cuando exista un procedimiento judicial en curso, sin perjuicio de las medidas preventivas temporales que, en su caso, pudieran corresponder.

3.- Sin perjuicio de lo anterior, y en el marco de dicho compromiso, la Dirección de la RTVA ha convocado con carácter urgente para el próximo jueves una reunión de la Comisión de Igualdad, órgano en el que se encuentran representadas tanto la empresa como la plantilla, a fin de valorar las actuaciones que pudieran corresponder conforme a la normativa interna aplicable.

4.- La RTVA realizará, en cualquier caso, un seguimiento de la situación desde la máxima responsabilidad institucional, con absoluta prudencia y respeto a la confidencialidad que requieren este tipo de procedimientos.

5.- La RTVA manifiesta su compromiso de tolerancia cero frente a cualquier conducta que pudiera resultar contraria a los derechos fundamentales, especialmente en materia de igualdad, acoso o violencia.