Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio GuillenaIncendio HuelvaPabellón de la NavegaciónSalidas Altimira - Deossa BetisJoven Pilas BMWInterno psiquiátricoMercadillo 100 puestos comidaAislados en DoñanaDerribo Casa HermandadAemet calorRemedio natural contra calorNegociaciones PP-Vox AndalucíaBetis Sevilla LigaNueva playa Sevilla
instagramlinkedin

Canal Sur asegura que no recibió denuncias internas de agresión o acoso sexual contra el CEO de una de sus principales productoras

La Dirección de la RTVA ha convocado con carácter urgente para el próximo jueves una reunión de la Comisión de Igualdad, órgano en el que se encuentran representadas tanto la empresa como la plantilla

RTVA

RTVA / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

La RTVA ha trasladado su posición ante las informaciones difundidas por distintos medios sobre el Director General del Grupo Audiovisual ADM, manifestando lo siguiente:

1.- Grupo Audiovisual ADM viene trabajando con Canal Sur Radio y Televisión desde hace más de 25 años, siendo la productora, entre otros formatos, de uno de los programas de referencia de Canal Sur Televisión, Andalucía Directo.

2.- La normativa interna de la RTVA contempla, en su Protocolo de actuación y prevención ante situaciones de violencia, acoso sexual y acoso por razón de sexo, mecanismos de actuación aplicables también a supuestos que afecten a personas vinculadas a empresas externas o proveedoras que presten servicios para la RTVA o Canal Sur Radio y Televisión, S.A.

En el presente caso, no consta en la RTVA la presentación de denuncia interna alguna en relación con los hechos objeto de las informaciones publicadas. Sin perjuicio de ello, y dado que existen actuaciones judiciales abiertas, cualquier eventual actuación interna deberá ajustarse a lo previsto en el Protocolo, que contempla la suspensión de la tramitación respecto de los mismos hechos cuando exista un procedimiento judicial en curso, sin perjuicio de las medidas preventivas temporales que, en su caso, pudieran corresponder.

3.- Sin perjuicio de lo anterior, y en el marco de dicho compromiso, la Dirección de la RTVA ha convocado con carácter urgente para el próximo jueves una reunión de la Comisión de Igualdad, órgano en el que se encuentran representadas tanto la empresa como la plantilla, a fin de valorar las actuaciones que pudieran corresponder conforme a la normativa interna aplicable.

4.- La RTVA realizará, en cualquier caso, un seguimiento de la situación desde la máxima responsabilidad institucional, con absoluta prudencia y respeto a la confidencialidad que requieren este tipo de procedimientos.

Noticias relacionadas y más

5.- La RTVA manifiesta su compromiso de tolerancia cero frente a cualquier conducta que pudiera resultar contraria a los derechos fundamentales, especialmente en materia de igualdad, acoso o violencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta prohíbe el baño en dos playas de Andalucía por riesgo sanitario
  2. Los 'ocho' de Adelante Andalucía en el Parlamento: profesores, enfermeros o jornaleros se estrenan como diputados
  3. Aviso urgente de Sanidad tras detectar salmonella en chorizos vendidos en Sevilla y Cádiz
  4. Dos jóvenes se quedan aislados en Doñana al quedarse sin batería sus bicis eléctricas a 14 kilómetros de Matalascañas
  5. La Mesa del Parlamento entra en el juego político: así pueden repartirse los sillones para que Vox dé su apoyo a Juanma Moreno en Andalucía
  6. El rincón natural de Cádiz con 16 kilómetros de playas paradisíacas que ha conquistado a Niña Pastori: es conocida como la 'Ciudad de los Cien Palacios'
  7. Semana decisiva para PP y Vox en Andalucía: el Parlamento echa a andar y eleva presión sobre las negociaciones
  8. Complicaciones en la A-49 por un accidente a la altura de Umbrete

Canal Sur asegura que no recibió denuncias internas de agresión o acoso sexual contra el CEO de una de sus principales productoras

Canal Sur asegura que no recibió denuncias internas de agresión o acoso sexual contra el CEO de una de sus principales productoras

Miguel Ferrary, nuevo director de La Opinión de Málaga

La denuncia al CEO de una productora por acoso y agresión sexual recoge un "infierno" laboral: "Ella es mía y vale mucho"

La denuncia al CEO de una productora por acoso y agresión sexual recoge un "infierno" laboral: "Ella es mía y vale mucho"

Juanma Moreno mantiene la primera reunión con Vox para negociar un "acuerdo de gobernabilidad" para Andalucía

Juanma Moreno mantiene la primera reunión con Vox para negociar un "acuerdo de gobernabilidad" para Andalucía

Huelva acoge en julio un gran ciclo de conciertos al aire libre que incluirá la única actuación de Ricky Martin en España durante su gira internacional

Huelva acoge en julio un gran ciclo de conciertos al aire libre que incluirá la única actuación de Ricky Martin en España durante su gira internacional

El incendio de Villanueva de los Castillejos en Huelva alcanza las 3.500 hectáreas afectadas: el Infoca aumenta el despliegue para intentar controlarlo

El incendio de Villanueva de los Castillejos en Huelva alcanza las 3.500 hectáreas afectadas: el Infoca aumenta el despliegue para intentar controlarlo

El Caminito del Rey inaugura el puente colgante más largo de España: "Ha sido todo un desafío técnico"

El Caminito del Rey inaugura el puente colgante más largo de España: "Ha sido todo un desafío técnico"

Profesores, padres y alumnos se plantan contra el calor en las aulas en Sevilla: "Las familias compramos pingüinos o ventiladores, pero esa no es la solución""

Profesores, padres y alumnos se plantan contra el calor en las aulas en Sevilla: "Las familias compramos pingüinos o ventiladores, pero esa no es la solución""
Tracking Pixel Contents