Una conocida playa de Huelva llena las noches de verano con un festival de música y grandes artistas nacionales
El festival reunirá a grandes artistas como Macaco, Ana Torroja, Camela, La La Love You y Vanesa Martín en ocho jornadas de conciertos, carnaval y humor frente al mar
El Océano Atlántico, la música en directo y el ambiente de verano volverán en Playa Sonora 2026, un festival a pie de playa que convertirá uno de las grandes enclaves turísticos de Huelva en escenario de conciertos y humor las noches de julio y agosto julio y agosto, concretamente los días 24, 25, 26 y 31 de julio; y el 1, 7, 8, y 9 de agosto.
El Festival Playa Sonora regresará a la playa de La Antilla, en Lepe (Huelva), con una edición para todos los públicos y con una programación repartida en ocho días. La cita reunirá a artistas de primer nivel del panorama nacional como Macaco, Ana Torroja, Camela, La La Love You y Vanesa Martín, además de propuestas vinculadas al carnaval, la electrónica y el humor.
El cartel combina estilos muy variados, desde el pop y el indie hasta la tecno-rumba, la canción de autor, los clásicos nacionales y los espectáculos de comedia. Un formato para que cada visitante pueda elegir sus días favoritos o disfrutar del ciclo completo en lo que es uno de los grandes planes del verano en la Costa de la Luz onubense.
Programación de Playa Sonora 2026
- Viernes 24 de julio: Macaco, Miguel Campello, Duncan Dhu con Mikel Erentxun – DD40 Tour y Morochos.
- Sábado 25 de julio: Ana Torroja, Celtas Cortos y DJ Pulpo.
- Domingo 26 de julio: Noche de Carnaval.
- Viernes 31 de julio: Camela, Siempre Así y María Isabel.
- Sábado 1 de agosto: La La Love You, Nena Daconte, Tu Otra Bonita y Vera Fauna.
- Viernes 7 de agosto: Aaron Sevilla, La Gore, JC Morcillo y artista por confirmar.
- Sábado 8 de agosto: Vanesa Martín y Fran Cortés.
- Domingo 9 de agosto: Aguilera y Meni con el espectáculo “Misión Impro-sible”.
Además de la música, Playa Sonora 2026 quiere reforzar su perfil como experiencia de verano en Huelva, con una ubicación a pie de playa, el atractivo turístico de La Antilla y una propuesta que une conciertos, gastronomía, ocio y ambiente vacacional. La venta oficial de entradas se realizará a través de Eventick en este enlace.
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