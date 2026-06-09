Una conocida playa de Huelva llena las noches de verano con un festival de música y grandes artistas nacionales

El Océano Atlántico, la música en directo y el ambiente de verano volverán en Playa Sonora 2026, un festival a pie de playa que convertirá uno de las grandes enclaves turísticos de Huelva en escenario de conciertos y humor las noches de julio y agosto julio y agosto, concretamente los días 24, 25, 26 y 31 de julio; y el 1, 7, 8, y 9 de agosto.

El Festival Playa Sonora regresará a la playa de La Antilla, en Lepe (Huelva), con una edición para todos los públicos y con una programación repartida en ocho días. La cita reunirá a artistas de primer nivel del panorama nacional como Macaco, Ana Torroja, Camela, La La Love You y Vanesa Martín, además de propuestas vinculadas al carnaval, la electrónica y el humor.

Cartel de Playa Sonora Festival La Antilla este verano. / El Correo

El cartel combina estilos muy variados, desde el pop y el indie hasta la tecno-rumba, la canción de autor, los clásicos nacionales y los espectáculos de comedia. Un formato para que cada visitante pueda elegir sus días favoritos o disfrutar del ciclo completo en lo que es uno de los grandes planes del verano en la Costa de la Luz onubense.

Programación de Playa Sonora 2026

Viernes 24 de julio : Macaco, Miguel Campello, Duncan Dhu con Mikel Erentxun – DD40 Tour y Morochos.

: Macaco, Miguel Campello, Duncan Dhu con Mikel Erentxun – DD40 Tour y Morochos. Sábado 25 de julio : Ana Torroja, Celtas Cortos y DJ Pulpo.

: Ana Torroja, Celtas Cortos y DJ Pulpo. Domingo 26 de julio : Noche de Carnaval.

: Noche de Carnaval. Viernes 31 de julio : Camela, Siempre Así y María Isabel.

: Camela, Siempre Así y María Isabel. Sábado 1 de agosto : La La Love You, Nena Daconte, Tu Otra Bonita y Vera Fauna.

: La La Love You, Nena Daconte, Tu Otra Bonita y Vera Fauna. Viernes 7 de agosto : Aaron Sevilla, La Gore, JC Morcillo y artista por confirmar.

: Aaron Sevilla, La Gore, JC Morcillo y artista por confirmar. Sábado 8 de agosto : Vanesa Martín y Fran Cortés.

: Vanesa Martín y Fran Cortés. Domingo 9 de agosto: Aguilera y Meni con el espectáculo “Misión Impro-sible”.

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Además de la música, Playa Sonora 2026 quiere reforzar su perfil como experiencia de verano en Huelva, con una ubicación a pie de playa, el atractivo turístico de La Antilla y una propuesta que une conciertos, gastronomía, ocio y ambiente vacacional. La venta oficial de entradas se realizará a través de Eventick en este enlace.