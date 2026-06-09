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Una conocida playa de Huelva llena las noches de verano con un festival de música y grandes artistas nacionales

El festival reunirá a grandes artistas como Macaco, Ana Torroja, Camela, La La Love You y Vanesa Martín en ocho jornadas de conciertos, carnaval y humor frente al mar

El Festival Playa Sonora La Antilla es una cita fija de los veranos.

El Festival Playa Sonora La Antilla es una cita fija de los veranos. / El Correo

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Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

El Océano Atlántico, la música en directo y el ambiente de verano volverán en Playa Sonora 2026, un festival a pie de playa que convertirá uno de las grandes enclaves turísticos de Huelva en escenario de conciertos y humor las noches de julio y agosto julio y agosto, concretamente los días 24, 25, 26 y 31 de julio; y el 1, 7, 8, y 9 de agosto.

El Festival Playa Sonora regresará a la playa de La Antilla, en Lepe (Huelva), con una edición para todos los públicos y con una programación repartida en ocho días. La cita reunirá a artistas de primer nivel del panorama nacional como Macaco, Ana Torroja, Camela, La La Love You y Vanesa Martín, además de propuestas vinculadas al carnaval, la electrónica y el humor.

Cartel de Playa Sonora Festival La Antilla este verano.

Cartel de Playa Sonora Festival La Antilla este verano. / El Correo

El cartel combina estilos muy variados, desde el pop y el indie hasta la tecno-rumba, la canción de autor, los clásicos nacionales y los espectáculos de comedia. Un formato para que cada visitante pueda elegir sus días favoritos o disfrutar del ciclo completo en lo que es uno de los grandes planes del verano en la Costa de la Luz onubense.

Programación de Playa Sonora 2026

  • Viernes 24 de julio: Macaco, Miguel Campello, Duncan Dhu con Mikel Erentxun – DD40 Tour y Morochos.
  • Sábado 25 de julio: Ana Torroja, Celtas Cortos y DJ Pulpo.
  • Domingo 26 de julio: Noche de Carnaval.
  • Viernes 31 de julio: Camela, Siempre Así y María Isabel.
  • Sábado 1 de agosto: La La Love You, Nena Daconte, Tu Otra Bonita y Vera Fauna.
  • Viernes 7 de agosto: Aaron Sevilla, La Gore, JC Morcillo y artista por confirmar.
  • Sábado 8 de agosto: Vanesa Martín y Fran Cortés.
  • Domingo 9 de agosto: Aguilera y Meni con el espectáculo “Misión Impro-sible”.

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Además de la música, Playa Sonora 2026 quiere reforzar su perfil como experiencia de verano en Huelva, con una ubicación a pie de playa, el atractivo turístico de La Antilla y una propuesta que une conciertos, gastronomía, ocio y ambiente vacacional. La venta oficial de entradas se realizará a través de Eventick en este enlace.

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