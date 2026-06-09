La denuncia al CEO de una productora por acoso y agresión sexual recoge un "infierno" laboral: "Ella es mía y vale mucho"

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla ha abierto una investigación contra Gustavo Fuentes, CEO de Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), tras la denuncia presentada por una reportera de la productora de Andalucía Directo. Según fuentes del TSJA, inicialmente se atribuyen al investigado un presunto delito de acoso sexual y otro de agresión sexual. Sin embargo, el relato de la mujer también incorpora distintos episodios de presunto acoso laboral -un ilícito penal que está en el aire por la atribución de funciones específica que tiene el juzgado conocedor de los hechos desde enero-. El detonante se produjo cuando Fuentes supo que ella mantenía una relación sentimental con otro compañero. "Esto no me lo esperaba. Me has decepcionado", le dijo a la mujer según el escrito.

"Resultaría la antesala del infierno en que convertiría su entorno laboral", relata la denuncia, adelantada por elDiario.es y a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. La misma explica que los episodios de acoso sexual terminaron aquel octubre de 2023. Ese mismo verano, Fuentes se había presentado en una grabación y había propiciado ir a solas con ella en el coche. Una vez en el interior del vehículo, el escrito recoge intentos de tocamientos, de abordamientos y de besos.

Después de conocer la relación, el denunciado "sufrió una transformación radical" achacada por la denunciante al "deseo sexual no correspondido". Todo mutó en un "profundo resentimiento". La denuncia recoge que el "acoso sexual dio paso a un acoso laboral sistemático, metódico y de una crueldad manifiesta". El objetivo era "que dejara la empresa".

El escrito recoge un vaciado de funciones de la profesional y su aislamiento. No tenía nada que hacer en sus jornadas laborales. Incluso, durante una jornada de fotos para la web, le llegó a decir: "Ah, ¿que tú te vas a hacer la foto? ¿Y por qué? No deberías". Los comentarios peyorativos recogidos por la denunciante continúan con frases del tipo "quiérete un poco más y vete" o "a ver cuándo te vas y te buscas un sitio donde te valoren".

Algunos compañeros trataron de justificar la situación con comentarios del tipo: "Ya sabes cómo es". La mujer tuvo que acabar pidiendo una excedencia.

"Ella es mía y vale mucho"

La denuncia narra varios episodios comportamientos de agresiones sexuales por parte del denunciado hacia la denunciante. La primera relación laboral que tienen ambos es en 2010 y ya entonces mostraba "un interés" sexual hacia la mujer. Una de las escenas descritas se produce en la presentación de una gala. Fuentes le dio un cheque de 500 euros a la mujer y dijo: "Ella es mía y vale mucho. Si no pagáis la gala, se la pago yo".

El acoso duró hasta finales de 2013, recoge el escrito. Fuentes llegó a citarla en un restaurante e intentó besarla. Ella intentó huir en un taxi, pero él también se montó. Continuó "con su actitud hostigadora". Intentó besarla de nuevo.

"La única mujer que se había resistido"

Ya en 2020, Fuentes fue nombrado Director General del grupo ADM. Es decir es el CEO de una productora con un 47,9% de socios públicos y un 52,1% de capital privado. Sandetel, dependiente de la Junta de Andalucía, es la sociedad pública con todas las participaciones de ADM. En la parte privada están el Grupo ZZJ, Telefónica (a través de Telefónica de Contenidos), Medina Media Andalucía y Axión. También fue nombrado presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía.

Habían pasado más de siete años desde el suceso descrito y Fuentes había contraído matrimonio, relación fruto de la cual habían nacido dos hijas. Por eso la denunciante decidió volver a trabajar para una empresa comandada por este hombre, bajo la creencia de que las cosas serían diferentes, en 2021 y de manera temporal.

Nada había cambiado, según la denuncia. Varios testigos han afirmado conocer las situaciones de acoso a las que sometía Fuentes a la demandante. Hubo compañeros con quien se jactó de que la denunciante era "la única mujer que se le había resistido". Ella también estaba presente durante estos comentarios.

En 2022, Fuentes y la mujer se volvieron a quedar solos tras una grabación a petición del hombre. La denuncia recoge que le insistió para llevarla al hotel en su coche. Una vez en el vehículo, "la besó contra su voluntad, violentamente, mientras le tocaba los muslos".

Los mensajes de Whatsapp de Fuentes a la víctima

La comunicación entre Fuentes y la víctima está corroborada por distintos mensajes de Whatsapp entre 2021 y 2023. Se realizan propuestas de encuentros privados, con frases del tipo "a ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea de un par de horas".

Otros mensajes recogen el tono de "lo nuestro parece imposible, ojalá volviéramos a hace 10 años" o "tú me debes una noche loca...".

Un cambio de abogado le impidió declarar

El caso está en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 5 de Sevilla. La víctima ya ha declarado y ahora es el turno del propio Fuentes. El ex director general de ADM estaba citado para declarar ante el juez el pasado lunes 11 de mayo. Sin embargo, cambió de abogado el viernes anterior y se tuvo que retrasar su comparecencia hasta el próximo 25 de junio. Por el momento, solo se recogerá la testifical de otras dos personas en este caso.

Consultado por este periódico sobre lo ocurrido, Fuentes ha declinado hacer algún tipo de apunte hasta que ADM no responda. Los trabajadores del Grupo ADM han publicado en redes sociales un comunicado apoyando a su compañera y han pedido que se actúe con firmeza.

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El Clúster Audiovisual de Andalucía ha emitido un comunicado en el que muestra su máximo respeto a las actuaciones judiciales en curso. "El Presidente ha informado al Comité Ejecutivo que ha decidido abstenerse temporalmente del ejercicio efectivo de las funciones de presidencia de LAND, que serán asumidas por los Vicepresidentes conforme a lo previsto en los Estatutos de la entidad".