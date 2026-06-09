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Detenido en Puerto Real (Cádiz) con más de 500 archivos de pornografía infantil con bebés

La Guardia Civil detiene en Puerto Real a un hombre de 39 años con más de 500 archivos de material pornográfico infantil y casi cuatro terabytes de información

Imagen del detenido por la Guardia Civil en Puerto Real (Cádiz) con más de 500 archivos de pornografía infantil elaborada con bebés.

Imagen del detenido por la Guardia Civil en Puerto Real (Cádiz) con más de 500 archivos de pornografía infantil elaborada con bebés. / GUARDIA CIVIL

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El Correo

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Cádiz

La Guardia Civil ha detenido en Puerto Real (Cádiz) a un hombre de 39 años tras localizar en su poder más de 500 archivos de material pornográfico infantil elaborado con menores de edad, en su gran mayoría bebés. Los agentes han intervenido en sus ordenadores casi cuatro terabytes de información, que ya analizan expertos del Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz.

Investigación tecnológica de la Guardia Civil

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la denominada operación 'Blackup' se inició el pasado mes de abril tras localizar varias imágenes de contenido pedófilo en la red. Los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis de los más de 500 archivos que el supuesto autor había acumulado en su propia nube de almacenamiento, muchas de ellas con imágenes y vídeos tenían de contenido degradante, vejatorio y de extrema crudeza al tratarse de menores de edad y, en su gran mayoría, de bebés.

Tras la comprobación inequívoca de la existencia de este ilícito penal, los agentes continuaron con las pesquisas para finalmente ubicar al supuesto autor en Puerto Real (Cádiz), que fue detenido el pasado 28 de mayo por un delito de posesión de material pornográfico de menores. En el registro de su domicilio se hallaron varios ordenadores, discos de almacenamiento y otros dispositivos informáticos, con un total de casi cuatro terabytes de información que se hallan en dependencias oficiales para su análisis.

Análisis del material informático incautado

Según la Guardia Civil, en el registro se ha intervenido numeroso material informático, entre ellos tres ordenadores, tres discos duros, cinco memorias externas, cinco teléfonos móviles y varias cámaras de grabación. Los agentes están volcando y analizando todo el material informático incautado con el objeto de determinar la existencia de víctimas, la localización de más contenido pedófilo y averiguar qué parte de ese material pudiera haberse compartido o distribuido.

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La investigación ha sido desarrollada por especialistas del Equipo de Delitos Informáticos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz.

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