Huelva acoge en julio un gran ciclo de conciertos al aire libre que incluirá la única actuación de Ricky Martin en España durante su gira internacional

La provincia de Huelva incorporará este verano una de las grandes citas musicales de la temporada. El ciclo de conciertos al aire libre Iberoamérica Suena 2026 se suma a la amplia oferta de festivales y eventos culturales que protagonizan el calendario estival del panorama nacional. Del 3 al 24 de julio, reunirá a destacados artistas internacionales como Bomba Estéreo, María Becerra, o Yerai Cortés, junto a Ana Lua Caiano y Ricky Martin. La programación del mismo se desarrollará en dos enclaves emblemáticos de la provincia: el Foro Iberoamericano de La Rábida, en Palos de la Frontera, y el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, en la capital onubense.

La cita, organizada por la Diputación Provincial de Huelva con la propuesta artística y producción de Green Cow Music, se plantea como una gran oportunidad cultural del verano onubense: conciertos para público local y también visitante que combina nombres internacionales, nuevas escenas musicales, patrimonio, música en directo y el valor singular de La Rábida como enclave de encuentro entre culturas.

Con entradas ya disponibles en la web oficial, Las Noches del Foro ofrece cuatro noches pensadas como una experiencia musical diversa, capaz de conectar con distintas generaciones y estilos que reunirá algunas de las voces y propuestas más relevantes del panorama musical iberoamericano contemporáneo. El Foro Iberoamericano de La Rábida acogerá las tres primeras citas del ciclo, con Bomba Estéreo como referente de la electrónica caribeña; María Becerra, una de las figuras más influyentes del pop latino actual; Yerai Cortés, como renovador de la guitarra flamenca contemporánea; y Ana Lua Caiano, una de las grandes revelaciones de la nueva música portuguesa. Como broche final, el 24 de julio el Estadio Iberoamericano será el escenario del esperado concierto de Ricky Martin, la que será la única actuación del artista en España dentro de su gira internacional.

Esta combinación de sedes permite articular una propuesta capaz de mezclar lo simbólico y lo patrimonial del enclave onubense presentando un formato final de mayor capacidad para uno de los grandes nombres internacionales de la música latina. Bajo el lema "Iberoamérica Suena", el ciclo propone un recorrido por distintas expresiones de la música actual, desde los sonidos caribeños y electrónicos de Colombia hasta el pop latino, la música urbana argentina, la guitarra española contemporánea, la nueva escena portuguesa y una de las grandes figuras internacionales de la música latina. Además, la respuesta del público desde la apertura de la venta ha sido especialmente destacada en el caso de Ricky Martin, que superó las 2.500 localidades vendidas durante la primera hora y cuenta ya con más de la mitad del aforo disponible vendido.

Una programación para disfrutar al exterior

La primera cita será el día 3 de julio con Bomba Estéreo, el grupo colombiano reconocido por su mezcla de electrónica, ritmos caribeños, cumbia, champeta, rock y sonidos contemporáneos. La formación, liderada por Li Saumet, cuenta con una sólida trayectoria internacional y está considerada como una de las propuestas más representativas de la música alternativa latinoamericana.

El 10 de julio actuará la cantante Maria Becerra, otro de los platos fuertes por ser referente de la música argentina a nivel global. La artista hizo historia al convertirse en la primera mujer argentina en presentarse en el Estadio River Plate con múltiples funciones sold out y espectáculos 360° ante más de 170 mil personas. A nivel internacional, se presentó en escenarios icónicos como Times Square, en el Festival de Viña del Mar —donde fue jurado y recibió Gaviota de Oro y Plata— o Coachella. Actualmente atraviesa una de las etapas más fragantes de su carrera con su nuevo álbum Quimera, el que dice ser su proyecto más ambicioso hasta el momento.

La programación se seguirá dando paso el 17 de julio con Yerai Cortés, quien presentará Popular, un segundo álbum donde amplía su universo flamenco con una innovadora mezcla de palos, sonidos y referencias culturales, consolidando su proyección tras el éxito de su debut y la película dirigida por C. Tangana. Con una propuesta escénica única, el alicantino firma un trabajo donde conviven tradición, modernidad y una profunda sensibilidad musical.

Ana Lua Caiano se sabe una de las grandes revelaciones de la música portuguesa contemporánea. Su trabajo combina electrónica, tradición popular portuguesa, sintetizadores o máquinas de ritmo entre otros, creando así un lenguaje propio en el que la memoria musical conversa con la experimentación actual. Como una auténtica one-woman-band, la artista construye sus directos a partir de micrófono, teclado, estación de loops, bombo y otros instrumentos, dando forma a actuaciones inmersivas y de gran personalidad escénica. Su incorporación a la noche de Yerai Cortés refuerza el carácter ibérico e iberoamericano del ciclo, sumando una propuesta que conecta raíz, contemporaneidad y una mirada crítica sobre el presente.

El broche final a estos conciertos llegará el 24 de julio de la mano de Ricky Martin, uno de los artistas latinos más influyentes y exitosos de todos los tiempos. Con más de cuatro décadas de trayectoria y un repertorio que ha marcado a generaciones, ofrecerá en Las Noches del Foro su única presentación en España.

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Cada día la apertura del recinto será a las 20.00 horas, comenzando los conciertos a las 22.00 horas, salvo el de Ricky Martin, que empezará a las 22.30 horas. Las entradas para todos los conciertos pueden adquirirse a través de la web oficial. Con esta programación, la Diputación Provincial de Huelva, junto a Green Cow Music, refuerza su apuesta por la cultura como elemento de cohesión territorial y dinamización social, logrando consolidar sus espacios escénicos como puntos de encuentro para la ciudadanía y para quienes visitan Huelva durante la temporada estival que acontece.