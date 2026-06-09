La Junta de Andalucía convoca oposiciones este mes para 250 plazas de la Administración General: plazos y categorías disponibles

La Junta de Andalucía tiene como objetivo sacar este año todas las plazas disponibles de ofertas públicas de empleo de la Administración General aprobadas durante los últimos años. Se hará por fases y por distintas categorías siguiendo una planificación en la que se combinan ofertas de turno libre con promoción interna. Dentro de este programa este martes se ha abierto el plazo para seis convocatorias que suman un total de 250 plazas en distintas convocatorias. Todas ellas abrirán su plazo de solicitudes durante este mes de junio, una vez publicadas en BOJA las convocatorias.

En ninguno de estos casos la continuidad de un gobierno en funciones condiciona las convocatorias dado que esto sólo afecta a la aprobación de nuevas ofertas públicas de empleo. De hecho, entre las convocatorias de la Administración General, las del SAS y las de Educación hay proyectadas más de 20.000 plazas este año.

Régimen Jurídico

El mayor volumen de plazas está asignado al Cuerpo Superior de la Administración en Régimen Jurídico. En total, son 106 plazas correspondientes a las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025 de las cuales 9 están reservadas para personas con algún tipo de discapacidad. A esto se añade que la Junta de Andalucía habilita un 20% adicional de plazas (21 en total) para generar una bolsa para cubrir vacantes a cargo de las ofertas de empleo público de los dos próximos años a la espera de que se convoquen.

Tecnologías de la Información y la Comunicación

La Junta de Andalucía ha incorporado en este plan de oposiciones de mayo un total de 20 plazas de promoción interna para ocupar las vacantes existentes en el Cuerpo Técnico de Gestión, en la especialidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Las plazas están dirigidas a funcionarios que cuenten con plaza y no están por tanto abiertas al turno libre.

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales

La Junta de Andalucía reúne un total de 40 plazas de las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025 para el ingreso en el Cuerpo Técnico Facultativo, en la especialidad de Gestión de Prevención en Riesgos Laborales. De estas, 4 están reservadas para el cupo de discapacidad. Junto a estas se añade un 20% adicional para cubrir futuras vacantes. Es decir 8 plazas más para las oposiciones.

Subinspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda

La Consejería de Vivienda ha sumado en esta convocatoria diez plazas del Cuerpo de Subinspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y vivienda, de las cuales una está reservada para el cupo de discapacidad. A esto se añade un 20% adicional para las plazas que se queden disponibles durante los próximos años, es decir, otras dos más.

Cuerpo Técnco de Gestión, especialidad en Prevención de Riesgos Laborales

La Junta de Andalucía disponía de diez plazas dentro del Cuerpo Técnico de Gestión, en la especialidad de Prevención de Riesgos Laborales correspondientes a la oferta pública de empleo de 2023. Estas se convocan junto a otras dos más del 20% adicional para cubrir próximas vacantes.

Ingeniería de Telecomunicaciones

El plan de oposiciones convocado por la Junta de Andalucía incluye un total de 37 plazas para ingenieros de telecomunicaciones de las cuales 3 están reservadas para el cupo de discapacidad. A esto se añade un 20% adicional (8) para cubrir las vacantes que se puedan generar en los próximos años.

Más de 2.500 plazas disponibles

La oferta de empleo público de 2025, en la que se basarán las oposiciones de la Administración General está conformada por 976 plazas de personal funcionario, 1.526 laborales y 64 de personal laboral indefinido no fijo. El 10% están reservadas para personas con discapacidad.

A esto hay que añadir todas las plazas de ejercicios anteriores que han quedado sin cubrir y que se ofertan dentro de estos procesos de oposiciones.