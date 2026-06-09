Los médicos anestesistas presionan para que se elimine el horario de tarde obligatorio en Andalucía: "Es intolerable"

La jornada laboral de los anestesistas en Andalucía tiene una particularidad que la diferencia de la de otros servicios de salud: estos especialistas pueden estar obligados a trabajar por la tarde en cirugías programadas si el hospital así lo requiere, al margen de las guardias. No son los únicos. La continuidad asistencial afecta al conjunto del personal facultativo especialista de área de los centros de Atención Especializada, entre ellos cirujanos, radiólogos y otros médicos hospitalarios. Pero en el caso de los anestesistas, el Sindicato Médico Andaluz advierte de una presión "especialmente alta", al tratarse de una figura imprescindible en prácticamente toda la actividad quirúrgica. Ahora, el sindicato quiere poner fin a una jornada que existe en el SAS desde 2006 y que cobró más peso en 2024 con el plan de choque de la Junta para reducir las listas de espera quirúrgicas.

Ahora, el Sindicato Médico Andaluz quiere abrir una negociación para acabar con la obligatoriedad de esta jornada. La figura existe en el SAS desde 2006, cuando se creó el complemento de continuidad asistencial para retribuir la prolongación de jornada de los facultativos especialistas hospitalarios. Casi dos décadas después, el sindicato considera que este modelo ha quedado desfasado y que se ha convertido en una carga añadida para plantillas ya tensionadas.

La reivindicación llega, además, después de que la Junta recurriera a la continuidad asistencial como una de las herramientas para aumentar la actividad quirúrgica dentro del Plan de Garantía Sanitaria de 2024, el plan de choque aprobado para reducir las listas de espera. Ese plan combinó actividad propia de los hospitales públicos, conciertos sanitarios y medidas para mejorar el rendimiento de los quirófanos.

Una jornada de tarde que el sindicato quiere hacer voluntaria

El presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, anestesista de profesión, defiende que la continuidad asistencial genera una situación "injusta" para los médicos andaluces. A su juicio, la Administración autonómica tiene margen para modificar el sistema. "La Junta de Andalucía tiene la competencia para eliminar la obligatoriedad de la actividad extra y convertirla en una actividad voluntaria, pactada con los sindicatos", sostiene Ojeda.

El sindicato tiene previsto abordar este miércoles una negociación directa con el PP andaluz para intentar alcanzar un acuerdo antes del 30 de junio. La intención del SMA es que ese compromiso pueda trasladarse después al próximo Gobierno autonómico. La diputada del PP en la Comisión de Salud en el Parlamento andaluz, Beatriz Jurado, sostiene que la prioridad del partido es "fortalecer la sanidad pública andaluza y mejorar las condiciones en las que los profesionales médicos desarrollan su labor". En este sentido, Jurado apunta que se va a trabajar con los profesionales para "impulsar, dentro del marco competencial y de las posibilidades organizativas y presupuestarias de Andalucía, todas aquellas mejoras que contribuyan a reforzar el sistema sanitario público".

La reivindicación de los médicos se produce en un contexto de malestar médico más amplio. El SMA forma parte del Comité de Huelga en las negociaciones abiertas con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco, la norma estatal que regula las condiciones laborales del personal estatutario de los servicios de salud. Pero ahora en Andalucía el sindicato quiere poner el foco en una cuestión concreta: la obligación de trabajar por la tarde en actividad programada cuando el hospital lo organiza.

Según Ojeda, esa planificación puede llevar a jornadas de 12 horas y semanas de elevada carga asistencial. "Yo lo he vivido muchas veces: hacer 12 horas al día lunes y martes, el miércoles una guardia de 24 horas, el jueves descansar y el viernes volver a trabajar de 8.00 a 20.00 horas. A eso te pueden obligar. Y sin contar que ese fin de semana te toque otra guardia...", denuncia.

El presidente del SMA reconoce que ese patrón "no es la norma" todos los días ni en todos los servicios, pero insiste en que en la práctica "es muy frecuente". A su juicio, el sistema actual coloca a algunos especialistas en una situación de sobrecarga: "Esto genera mucha presión para los médicos, especialmente para los anestesistas por la carga laboral".

Qué es la continuidad asistencial

La continuidad asistencial no es una guardia ni un autoconcierto. Es una prolongación de la jornada ordinaria, normalmente en horario de tarde, destinada a mantener la actividad asistencial fuera del horario habitual del servicio. En los hospitales, se ha utilizado para consultas, pruebas y, especialmente, para cirugía programada. En el caso de los quirófanos, su utilidad es clara desde el punto de vista asistencial: permite operar por la tarde y aumentar el número de intervenciones. Pero esa misma utilidad es la que, según el sindicato, ha convertido la medida en un punto de fricción con los profesionales.

La diferencia con el autoconcierto es importante. El autoconcierto es un programa extraordinario autorizado para realizar una actividad concreta, por ejemplo intervenciones quirúrgicas, fuera de la actividad ordinaria y con profesionales que se inscriben voluntariamente y por escrito. La continuidad asistencial, en cambio, funciona como una prolongación organizada de la jornada del servicio y, para los facultativos especialistas hospitalarios puede ser asignada por el centro salvo que proceda una exención.

El marco estatal vigente fija que la suma de jornada ordinaria y jornada complementaria no puede superar las 48 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo semestral. Ese promedio, según el SMA, no evita que haya semanas especialmente intensas. "Hay semanas muy intensas y otras más tranquilas. Cuando haces el promedio semestral, a veces no alcanza las 48 horas semanales, pero la realidad es que hay semanas en las que te caen 60 horas de trabajo", lamenta Ojeda.

Riesgo de conflicto si no hay acuerdo

El SMA plantea ahora que la continuidad asistencial deje de ser obligatoria y pase a ser voluntaria, negociada y pactada con las organizaciones sindicales. El objetivo, según Ojeda, no es paralizar la actividad quirúrgica, sino cambiar el modelo de organización del trabajo. "Nosotros estamos completamente abiertos al diálogo y creemos que es viable llegar a un acuerdo para cambiar el sistema de trabajo de estos médicos", afirma el presidente del sindicato.

Si no hay acuerdo antes de final de mes, Ojeda no descarta un escenario de movilización. El sindicato podría promover una huelga, lo que tendría consecuencias directas sobre la actividad quirúrgica de tarde en los hospitales andaluces. Eso podría afectar a las operaciones programadas y tensionar de nuevo las listas de espera. "Ahora estamos centrados en conseguir un diálogo. Claro, si no se llega a un acuerdo, será inevitable que la conflictividad y la movilización adquieran en Andalucía una intensidad notable, pero vamos a intentar conseguir un acuerdo que evite esto", concluye Ojeda.