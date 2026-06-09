Profesores, padres y alumnos se plantan contra el calor en las aulas en Sevilla: "Las familias compramos pingüinos o ventiladores, pero esa no es la solución""

La comunidad educativa dice basta al calor en las aulas de Andalucía. Con las altas temperaturas hay muchos centros en los que resulta prácticamente imposible impartir clase debido al calor que padecen alumnos y docentes. Escuelas de calor ha convocado este martes una manifestación, a la que han acudido decenas de personas y la diputada de Adelante, Begoña Iza, para denunciar la situación que atraviesan muchas aulas de la educación pública.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destina una partida que iba desde los 2.000 hasta los 60.000 euros para poder instalar dispositivos de refrigeración en las aulas. Sin embargo, desde la plataforma lamentan que pese a los "tuits, posts y reels", los alumnos y profesores de Andalucía se siguen "asando" en sus centros educativos en los meses de verano.

Los padres concentrados denuncian que la Consejería que lidera Carmen Castillo mantiene "aparcada" la ley de bioclimatización de la Junta desde hace seis años. "Se están poniendo parches y lo que se está sucediendo en muchos centros es el voluntarismo, con los profesores, familias que traen su aire, sus ventiladores y eso no soluciona", ha denunciado en la protesta Moisés Gaona, representante de la CGT.

"Vamos todos a una"

"No es una lucha desde cero, que ya las compañeras de Escuela de Calor se dejaron la piel hace seis años para que se apruebe una ley. ¿Para qué están las leyes?", se ha preguntado Laura, representante de Barrios Hartos. Esta madre ha asegurado que "se está gestando una huelga en la educación pública" a la que espera que acudan "todos a uno, los padres, los niños, el profesorado, el personal docente".

Hay clases en las que los profesores tratan de luchar contra las altas temperaturas con ventiladores. Aun así, el calor sigue siendo insoportable en las horas centrales del día y algunos niños sufren consecuencias como el sangrado de la nariz o desmayos, como denuncian los padres de los pequeños. Así, hay profesores que llegan a mojar la cabeza de sus alumnos para que el calor sea más llevadero.

La representante de Barrios Altos ha lamentado también que esta situación de calor es también "una guerra de clase". "Con todo mi respeto al barrio de Los Remedios, allí no falta un aire acondicionado", ha señalado para apuntar que en los barrios de "la clase trabajadora" no quieren "menos que ellos" y no se pueden "conformar". "Los derechos son para todos, no según nuestro poder adquisitivo", ha subrayado.

Inversión de la Junta en bioclimatización

En algunos centros, los padres se han organizado para tratar de luchas contra esta situación. "Las madres hemos tenido que comprar un pingüino", ha asegurado también una madre en la protesta a la prensa. Desde la Junta explican que el 40% de los centros no ha invertido todavía la partida destinada a la climatización y apuntan a la burocracia entre los ayuntamientos y los colegios que son de titularidad municipal para poder llevar a cabo una obra.

Pese a que Gaona ha reconocido la Consejería de Educación dota a los colegios de partidas presupuestarias para comprar aires acondicionados, también ha recordado que "los centros no tienen la instalación eléctrica adecuada ni para el mantenimiento de estos aires". "La solución no está en la climatización adiabática no está en los aires acondicionados que lo que hacen es configurar islas de calor en los centros", ha insistido.

La Junta está a punto de alcanzar los más de 500 centros con un sistema de bioclimatización en sus aulas, también conocido como sistema de refrigeración adiabática. Con el objetivo de incorproar distintas medidas de climatización, Educación ha realizado una inversión de más de 54 millones de euros, procedentes de fondos propios de la Junta de Andalucía, y que beneficia a 3.481 centros educativos públicos.

La mayor parte de las actuaciones puestas en marcha por los centros docentes se han concentrado en la instalación de ventilación y aire acondicionado, con un total de 13.236. El resto de las intervenciones se distribuye en 2.112 ventanas y cerramientos para mejorar el aislamiento; 1.721 radiadores; 1.378 estructuras de sombreado exterior (toldos o porches) y 1.044 árboles destinados a crear áreas verdes y sombras naturales.