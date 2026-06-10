Aemet lanza avisos por calor en Sevilla, Córdoba y Jaén; llega la calima y el levante pondrá en alerta a tres provincias más

De nuevo el fuerte calor vuelve a golpear Andalucía en los próximos días. Aemet activará este jueves el aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia de Sevilla y el viernes el riesgo se extenderá a tres provincias andaluzas: Córdoba, Jaén y Sevilla, una situación que es susceptible de aumentar a otras provincias. También habrá activos avisos por viento y temporal marítimo en otras provincias de la comunidad, como Almería, Cádiz y Granada.

Un escenario meteorológico que encaja con la previsión avanzada por Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, que habla de tiempo estable, pocas lluvias y un ambiente cada vez más veraniego, con valores que podrán moverse entre los 36 y 38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir y con la llegada de calima por polvo en suspensión procedente del norte de África desde el jueves.

Jueves de calor en Sevilla y viento fuerte en Cádiz

La provincia de Sevilla será la primera en notar el repunte serio de las temperaturas en Andalucía. La Aemet activará este jueves el aviso amarillo por calor en la Campiña sevillana, donde se esperan máximas de hasta 38 grados entre las 13:00 y las 21:00 horas.

Además del calor en Sevilla, la jornada del jueves estará marcada por el viento de levante en Cádiz y por el mal estado de la mar en parte del litoral andaluz. En la provincia gaditana habrá aviso amarillo por viento en la Campiña gaditana, el litoral y el Estrecho, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las dos primeras zonas y de hasta 80 kilómetros por hora en el Estrecho. Los avisos estarán activos desde las 08:00 horas y hasta la medianoche, salvo el aviso costero del Estrecho, que se mantendrá durante todo el día.

En Almería, la Aemet también activará el aviso amarillo por fenómenos costeros en Poniente y Almería Capital desde las 12:00 horas y hasta la medianoche. La previsión apunta a viento del este y nordeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza 7, y olas de entre 2 y 3 metros.

El viernes, el calor se extiende y el levante sigue en Cádiz

El viernes, Sevilla volverá a aparecer entre las provincias en aviso por altas temperaturas. La Campiña sevillana estará de nuevo en aviso amarillo por calor, con máximas previstas de 38 grados entre las 13:00 y las 21:00 horas. Será una jornada de calor intenso en el valle del Guadalquivir, en línea con la previsión avanzada por Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, que apuntaba a valores de 36 a 38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

Ese día, el aviso por calor se extenderá también a Córdoba y Jaén. En la Campiña cordobesa, la Aemet prevé máximas de 39 grados entre las 13:00 y las 21:00 horas, con la posibilidad de alcanzar localmente los 40 grados. En Jaén, el aviso amarillo por altas temperaturas afectará a Morena y Condado y al Valle del Guadalquivir de Jaén, donde se esperan máximas de 38 grados en la misma franja horaria.

El viernes también seguirá el protagonismo del levante en Cádiz. La Aemet mantendrá el aviso amarillo por viento en la Campiña gaditana, el litoral gaditano y el Estrecho durante todo el día, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la campiña y el litoral y de hasta 80 kilómetros por hora en el Estrecho. Además, habrá aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral gaditano y en el Estrecho, con viento del Este de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7.

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En el litoral oriental andaluz, Almería mantendrá el aviso amarillo por fenómenos costeros en Poniente y Almería Capital y en el levante almeriense desde la medianoche y hasta las 23:00 horas, con viento del este y nordeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de entre 2 y 3 metros. En Granada, la Costa granadina estará también en aviso amarillo desde las 06:00 hasta las 23:00 horas, con viento del este de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de hasta 3 metros.