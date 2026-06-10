Antonio Maíllo cede a Sumar el puesto en la Mesa del Parlamento de Andalucía: Esperanza Gómez repetirá como vocal

La líder de Sumar en Andalucía, Esperanza Gómez, repetirá como vocal en la Mesa del Parlamento. El líder de la coalición Por Andalucía y coordinador nacional de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha confirmado que, aunque no se hayan producido conversaciones con el PP, grupo mayoritario en la Cámara, en el seno de la coalición ya han acordado el nombre de su representante en este órgano parlamentario.

Pese a que, por número de votos, Por Andalucía no podría obtener un cargo en la Mesa del Parlamento, el Tribunal Supremo estableció que todos los grupos de la Cámara autonómica deben tener representación en el organismo parlamentario. Sin embargo, pese a que Por Andalucía tendrá derecho a un cargo, al formar un grupo, no tendrán derecho a voto en la Mesa, como le ocurrirá a Adelante Andalucía.

Acuerdo entre PP y Vox

Maíllo ha confirmado que no ha recibido ninguna llamada por parte del presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para negociar los cargos en la Mesa del Hospital de las Cinco Llagas. "La estrategia ha sido silencio y Vox", ha lamentado el número 1 de la coalición de izquierdas. Maíllo ha lamentado que "entre PP y Vox afrontan esta legislatura en la que se anuncia poco diálogo y poco debate".

"Estamos hablando de un acuerdo que ya tarde o temprano se va a producir, que es una desgracia para los andaluces", ha lamentado el futuro portavoz de la coalición en el Parlamento andaluz. Además, Maíllo ha explicado que su tarea no es solo estar "vigilantes", sino que deben estar "preocupados por los acuerdos a los que vayan a llegar en clave de gobierno". "Mañana se constituye la Mesa y darán señales", ha asegurado.

Quién es Esperanza Gómez

En Por Andalucía tienen su nombre. Gómez ya ocupó este cargo en la anterior legislatura para sustituir a la entonces diputada por Podemos, Alejandra Durán, en el mismo. Además, es el único nombre de la formación que repetirá en un escaño, aunque en la anterior legislatura accedió por la lista de Sevilla bajo el paraguas de Más País y ahora lo ha hecho por Cádiz con Sumar, formación a la que se incorporó en septiembre de 2024.

Profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Sevilla, dejó la docencia en 2011 tras su participación en el movimiento del 15-M. Antes, su vinculación a la política venía de la mano del estudio de las relaciones entre el Parlamento y las Cortes Generales, como docente de Derecho Constitucional. Además, fue técnica de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre sus principales logro está conseguir la unanimidad del pleno para cambiar las oposiciones para personas con discapacidad intelectual. La propuesta, que ella misma defendió, busca modificar la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El objetivo es que en vez de un examen, estos opositores se enfrenten a una prueba de habilidades en el desempeño de su trabajo. Ahora, intenta reactivarla en el Congreso.