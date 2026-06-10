Los Bomberos piden usar el agua de las piscinas para combatir el incendio de Huelva

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva mantiene desplegados sus efectivos en las labores de protección de inmuebles por el incendio declarado en Villanueva de los Castillejos (Huelva), que también afecta a los términos municipales de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón. Ante esta situación, ha pedido la colaboración de los vecinos de la zona para que, "en caso de necesidad", permitan el acceso al agua de sus piscinas, una ayuda que puede ser clave para reforzar los trabajos de extinción y protección en determinados puntos.

Refuerzo del operativo contra el incendio

De este modo, según han indicado en un publicación en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, el Consorcio trabaja con "los recursos disponibles" y en "coordinación permanente", para hacer frente al incendio en el que viene trabajando con 33 efectivos, en apoyo al Plan Infoca, que dirige el operativo.

Así, en la jornada de este miércoles se ha vuelto a activar efectivos de los parques de Alosno, Aracena, San Juan del Puerto y Punta Umbría, que trabajan en distintos puntos del perímetro, entre ellos la A-495, la zona de El Alamillo, la finca La Zorra, junto a la N-431, así como en diseminados como El Pico y San Isidro, en el término de Gibraleón.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, continúa siguiendo sobre el terreno, desde el Puesto de Mando Avanzado, la evolución del incendio. Durante la jornada, ha mantenido contacto con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que se ha desplazado hasta la zona.

Toscano ha vuelto a poner en valor el trabajo "que vienen desempeñando" todos los efectivos que participan en el operativo; el Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento, Plan Infoca, la UME, Protección Civil, Guardia Civil y las policías locales de los municipios afectados, "en una intervención compleja que exige coordinación y la colaboración de todos".

Actuación de bomberos de la capital

De otro lado, los bomberos del parque municipal de Huelva se incorporaron esta madrugada al despliegue de efectivos que combaten al incendio en las inmediaciones de Gibraleón y han estado "toda la noche trabajando en el dispositivo".

Según ha indicado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en sus cuentas de redes sociales, tras activar la Junta de Andalucía el nivel operativo 2, los bomberos se trasladaron al terreno para colaborar en las tareas de refuerzo.

Así, este miércoles la alcaldesa de Huelva ha mantenido una reunión técnica con el jefe de bomberos, Javier Álvarez Bayo, el concejal de Seguridad Ciudadana, Alfonso Castro, y miembros de la dotación que ha actuado para "conocer al detalle la evolución del fuego y las tareas realizadas por los efectivos".

Miranda, que ha agradecido el "compromiso y esfuerzo permanente" de los bomberos onubenses, ha subrayado que los mismos "siguen en alerta y prevenidos para intervenir con todos nuestros recursos materiales y humanos junto a Infoca, Consorcio y la UME allí desplegados".