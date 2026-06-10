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Investigado por circular a 191 kilómetros por hora en motocicleta por la autovía Chipiona-Jerez

El exceso de velocidad detectado en la A-480, 191 km/h en zona de 100 km/h, puede acarrear penas de prisión o multas cuantiosas

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico / GUARDIA CIVIL - Archivo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Guardia Civil investiga al conductor de una motocicleta por un presunto delito contra la seguridad vial tras ser detectado a 191 kilómetros por hora en la carretera A-480 (Chipiona-Jerez), donde el límite de velocidad está fijado en 100 kilómetros por hora.

Según informa el Instituto Armado en una nota, el conductor fue captado en un operativo especial de tráfico de verificación de velocidad establecido durante el Gran Premio de España de Moto GP 2026 el pasado 26 de abril de 2026.

Asimismo, ha recordado que el delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379.1 del Código Penal por velocidad excesiva es castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

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Riesgos del exceso de velocidad

Además, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha señalado que el exceso de velocidad reduce drásticamente el tiempo de reacción, incrementa la distancia de frenado y multiplica la gravedad de los accidentes, por lo que conducir por encima de los límites aumenta exponencialmente el riesgo de muerte o lesiones graves.

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