María Jesús Montero asume la portavocía del PSOE en el Parlamento y refuerza como su núcleo de confianza a López Gil, María Márquez, Ángeles Ferriz y Rafa Recio

El PSOE ha sentado las bases este miércoles de su labor de oposición en la legislatura que arranca este miércoles con la constitución del Parlamento andaluz. María Jesús Montero, que ya ha renunciado formalmente a su acta de diputada en el Congreso, asumirá la portavocía del grupo. A partir de ahí ha definido a un núcleo de confianza que refleja una cierta continuidad respecto a la estrategia parlamentaria desplegada desde su llegada a la secretaria general en enero de 2025.

Concretamente, María Jesús Montero apuesta por Fernando López Gil para la vicepresidencia de la Mesa del Parlamento que le corresponde a los socialistas. El teniente de alcalde de San Fernando es en estos momentos una persona de la máxima confianza de la secretaria general. De hecho, fue designado su coordinador de campaña para las elecciones del pasado 17 de mayo. Su nombramiento tiene una lectura directa en el PSOE de Cádiz cuya dirección llegó a echar un pulso para situar como su referente a Juan Cornejo, que no obtiene puesto de relevancia en el Parlamento. Junto a él en la Mesa estará la parlamentaria granadina Olga Manzano en el puesto que, en función de los votos, le corresponde al PSOE.

En cuanto al grupo parlamentario, María Jesús Montero refuerza a las tres personas que durante el último año han asumido las riendas en la Cámara. La portavoz adjunta será la onubense María Márquez quien había asumido hasta ahora las preguntas al presidente durante el periodo de transición hasta las elecciones del 17 de mayo. Fue, además, la candidata socialista por Huelva. Como segunda portavoz adjunta tendrá a la parlamentaria por Jaén Ángeles Férriz.

El secretario del grupo será el número dos del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, persona de la máxima confianza del presidente de Diputación y secretario general de los socialistas sevillanos, Javier Fernández. El ex alcalde de Camas mantiene así un puesto en la dirección del grupo que ya tuvo en la última etapa de la legislatura.

Lanzamiento de la estrategia de oposición

La estructura del grupo ha sido presentada este miércoles por María Jesús Montero a la comisión ejecutiva Regional durante una reunión celebrada en la sede del PSOE de Sevilla que ha servido como pistoletazo de salida para una estrategia de oposición centrada en los acuerdos entre PP y Vox y que tiene como prioridad la preparación de las elecciones municipales del próximo mes de mayo en las que los socialistas se juegan municipios y diputaciones.

Este jueves tomarán posesión en el Parlamento sus 28 diputados, la cifra más baja que ha tenido el PSOE en la Cámara autonómica. Por su número de votos y de diputados en la Mesa del Parlamento, que marca la agenda de la legislatura, tendrá dos puestos: los asignados a Fernando López-Gil y Olga Manzano.