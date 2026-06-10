Pilar Vera Román, Hilando el tiempo, Monasterio Díaz e Ivanros Cerámicas, Premios a la Artesanía de Andalucía 2026

Andalucía ya tiene nuevos referentes de su artesanía: la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el fallo de los novenos Premios a la Artesanía de Andalucía, concedidos en sus cuatro modalidades.

Según ha asegurado el Gobierno andaluz en una nota, en esta edición, el jurado designado por la Dirección General de Comercio ha decidido que los galardones recaigan en Pilar Vera Román (Premio Andaluz a la Artesanía), Rosario Andrade Macho y Eva María Pozuelo Morales. Hilando el tiempo (Premio Andaluz a la Obra Singular de Artesanía), Monasterio Díaz, S.L. (Premio Andaluz a la Innovación y la Investigación en Artesanía) e Ivanros Cerámicas, S.L. (Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía).

En concreto, estos premios tienen como objeto reconocer la contribución de los profesionales del sector a la consolidación y crecimiento de sus respectivas actividades. En especial, valora la creatividad y la responsabilidad social y medioambiental, así como la adaptación a los nuevos mercados y la capacidad de innovación. En el caso de instituciones, organismos y empresas, se distinguen aquellas actuaciones que hayan contribuido al prestigio y a la visibilidad de la artesanía en el conjunto de la sociedad.

Pilar Vera, Premio Andaluz a la Artesanía

El Premio Andaluz a la Artesanía reconoce el conjunto de una obra consolidada y que haya realizado aportaciones significativas en el ámbito de la cultura, con capacidad por tanto para contribuir a la pervivencia del oficio artesano. El galardón ha recaído en esta edición en Pilar Vera Román.

Esta maestra artesana de Sevilla que lleva más de 45 años dedicada a su profesión, es "una de las grandes referentes" de la moda flamenca. Pionera en la internacionalización de este sector y una firme defensora de un concepto purista, pero también renovador del traje más representativo de la mujer andaluza, ha unido esta pasión con el diseño.

En contexto, su trayectoria ha sido reconocida con "numerosos galardones" entre los que destaca la Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía en 2022. Esta distinción honorífica reconoce acciones, servicios y méritos excepcionales.

Asimismo, ha participado en varios talleres de empleo relacionados con la costura flamenca. Estas iniciativas han ofrecido formación de calidad y oportunidades laborales a más de 120 personas en riesgo de exclusión. Además, han contribuido a recuperar oficios tradicionales como el bordado artesanal de mantones de Manila o la elaboración de fornituras y complementos de flamenca.

Su compromiso con el sector la llevó a presidir la Asociación de Diseñadores de Moda y Artesanía Flamenca de Andalucía (MOF&ART). Esta entidad, con sede en Sevilla, es la asociación de moda flamenca más antigua creada en Andalucía, con el objetivo de "preservar la calidad y difundir este sector de gran tradición y salvaguardar los oficios artesanales vinculados a la moda flamenca". MOF&ART fue galardonada en 2021 con el Premio a la Artesanía de Andalucía en la modalidad de Calidad en la Promoción y Comercialización.

Hilando el Tiempo y la obra singular de artesanía

Por su parte, el Premio Andaluz a la Obra Singular de Artesanía reconoce la calidad de una pieza de artesanía, ya sea de carácter utilitario, decorativo o artístico, de cualquiera de las especialidades contempladas en el Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Debe haber sido realizada, como máximo, en los tres años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de los premios.

En este caso, el jurado ha distinguido a Hilando el Tiempo, firma de moda sostenible y artesana de Sevilla nacida en 2012 como respuesta a las inquietudes de Rosario Andrade y Eva Pozuelo por dar salida profesional al ganchillo. Ambas coinciden en la necesidad de valorar y dinamizar esta técnica ancestral de confeccionar prendas de ropa, complementos y elementos de decoración.

Según la Administración autonómica, sus creaciones aportan textura, calidez y una narrativa que conecta pasado y presente, marcando el tono conceptual de Habitar el Arte, "oficio, memoria y la autenticidad como forma de entender el lujo contemporáneo", con "piezas que reivindican la calma, el trabajo manual y el valor del tiempo como materia creativa".

Para esta categoría, el jurado ha distinguido la obra denominada 'Boculum', reinterpretación del botijo, denominado búcaro en Andalucía, del latín "boculum", por la complejidad del acabado, la maestría de la ejecución y la reinterpretación de la artesanía tradicional andaluza.

Innovación e investigación en artesanía

En tercer lugar, la modalidad del Premio Andaluz a la Innovación y la Investigación en Artesanía reconoce piezas, labores de investigación o estudios que conlleven avances en los procesos tecnológicos aplicados al sector --técnicas de elaboración del producto, materiales o diseño--. El galardón ha recaído este año en Monasterio Díaz, S.L. afincada en Málaga.

El trabajo de esta empresa artesana se centra en la creación de piezas de gres para vajilla contemporánea, interiorismo y proyectos decorativos. A través del diseño a medida se interpretan conceptos y estéticas diversas "para generar soluciones personalizadas tanto en vajilla como en elementos decorativos".

El proceso técnico para las vajillas de gres incluye doble cocción --990 °C y 1.260 °C--, con esmaltado por inmersión, vertido o brocha según el resultado buscado. La mayoría de las piezas se realizan a torno y, según el diseño, se deforman o tallan. Se emplean también placas y moldes por colada, adaptando la técnica al concepto de cada proyecto. Otra colección de vajilla para el hogar se produce con terraja.

En el ámbito de la hostelería, el estudio trabaja habitualmente con restaurantes y proyectos gastronómicos de alta exigencia. Entre los proyectos destacados figuran colaboraciones con restaurantes como Lasarte, Mare o Zsom, para los que se han desarrollado vajillas personalizadas que "dialogan con la identidad gastronómica de cada establecimiento". 'Renacidas' es una colección de cerámica artística contemporánea "situada en la frontera entre el objeto y la obra de arte, surgida de la investigación material y del compromiso con la sostenibilidad".

Ivanros Cerámicas y la promoción de la artesanía

Por último, el Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía reconoce aquellos programas, campañas o iniciativas de promoción y comercialización desarrolladas, al menos, durante el año anterior al de la fecha de publicación de la convocatoria. El galardón distingue este año a Ivanros Cerámicas, S.L.

Esta empresa cordobesa, con el Maestro Artesano Iván Figueroa al frente, destaca por sus acciones de marketing digital para la promoción y difusión de la artesanía, así como por sus diseños vanguardistas creados y patentados, que han sido "muy bien recibidos por clientes profesionales, prensa y consumidores finales". Fruto de esta "importante labor" de comunicación, han obtenido "grandes logros comerciales a nivel internacional, siendo referentes en la producción de cerámica de la más alta calidad".

El jurado encargado de fallar los premios está compuesto por representantes de la Junta, del sector artesanal, así como de los agentes económicos y sociales, asociaciones de consumidores y expertos en esta materia.

El peso de la artesanía andaluza en España

En suma, Andalucía aglutina a unas 7.000 empresas, proporcionando empleo a casi 20.000 personas, lo que supone alrededor del 19 por ciento del empleo del sector artesanal en España, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Andalucía cuenta con el mayor número de talleres artesanales de España, alrededor de 2.500, y con uno de los repertorios de oficios más extensos.

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Además, cuenta con la marca 'Artesanía hecha en Andalucía', que acredita que el producto ha sido elaborado en un taller artesano inscrito en el Registro de Artesanía de Andalucía y que cumple los requisitos para su uso establecidos en la normativa reguladora.