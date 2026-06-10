Una playa de Cádiz mantiene cerrado al baño un tramo de 50 metros por riesgo sanitario pese a la reapertura parcial

La Junta de Andalucía ha autorizado de nuevo el baño en parte de la playa de Santa Bárbara, en La Línea de la Concepción (Cádiz), desde el tramo delimitado hasta la frontera con Gibraltar, aunque mantiene cerrada al agua una zona concreta de 50 metros situada entre el extremo próximo al puerto de La Atunara y las inmediaciones del emisario de Santa Bárbara, siguiendo la línea de costa.

Apertura parcial de la playa de Santa Bárbara

La decisión se ha adoptado tras analizar los últimos resultados de laboratorio en el marco del Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño, como ha informado el Ayuntamiento de La Línea en una nota.

La administración autonómica ha calificado de forma oficial los vertidos procedentes de los aliviaderos de Santa Bárbara, Pavía y El Conchal como "una incidencia grave", un procedimiento técnico necesario para realizar la correcta evaluación del riesgo sanitario que afectó a este entorno marítimo.

A raíz de esta notificación, el Ayuntamiento de La Línea ha activado los protocolos correspondientes dentro del ámbito de sus competencias municipales, y ha asumido la tarea de señalizar de forma clara la prohibición en el tramo restringido de 50 metros, instalando cartelería informativa para que la ciudadanía sea consciente de que dicha zona permanece acotada temporalmente por motivos de protección de la salud.

Calidad del agua y reapertura del litoral de Levante

El alcalde, Juan Franco, ha expresado que las tomas de muestras que se llevaron a cabo los pasados jueves y viernes "dan este resultado", de forma que la calidad del agua "es la adecuada", y esperando que "en breve" también se puedan contar con tomas suficientes que permitan proceder a la apertura del resto del litoral de Levante, el que va desde la Iglesia del Carmen hasta el fuerte de Santa Bárbara.

"Se ha trabajado duramente para poder solventar esta situación y, como digo, espero que en breve tengamos restablecida la normalidad", ha trasladado el alcalde.

Los servicios municipales del Ayuntamiento asumen la ejecución de todas las tareas de limpieza necesarias en las áreas de arena que hayan podido resultar afectadas por el incidente.

La resolución autonómica recoge que estas medidas informativas y de seguridad en el litoral linense deberán permanecer operativas de forma continua en tanto no se comunique formalmente por parte de la Delegación Territorial la total desaparición del riesgo sanitario.

Seguimiento sanitario y control de vertidos

El documento oficial también establece las pautas de coordinación técnica para el restablecimiento pleno de la normalidad. En este sentido, el Ayuntamiento informará formalmente de la subsanación de los problemas detectados en cada punto a través del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.

De igual modo, la administración local requerirá a la empresa gestora del servicio de saneamiento un protocolo estricto de aviso rápido, que garantice que cualquier futuro vertido residual a través de los aliviaderos sea comunicado con precisión y de forma inmediata a las autoridades sanitarias.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo mantendrá activo el seguimiento continuado tanto de la evolución del vertido como de la calidad de las aguas de baño en este punto del municipio.

La institución autonómica ha confirmado al Ayuntamiento que procederá a revocar de manera definitiva la prohibición pendiente en el momento en que la situación se normalice por completo y los análisis confirmen que no existe riesgo alguno para los usuarios de la playa.