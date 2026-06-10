El precio de la vivienda sube y los salarios se estancan: los andaluces deben dedicar ya ocho años de su sueldo para comprar un piso

La vivienda no toca techo. Comprar un inmueble residencial se ha convertido en todo un reto para muchos andaluces que ven como los precios suben sin límites mientras sus salarios siguen estancados. Cada vez que los ciudadanos entran en una plataforma de compra de inmuebles o acude a una inmobiliaria, el precio es más alto que la anterior. Así, comprar una vivienda supone casi ocho años de sueldo. Los datos están recogidos en el estudio "Relación de salarios y la compra de vivienda" basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma Infojobs y en los precios medios de la vivienda de segunda mano en venta en Fotocasa.

Si en 2024 un andaluz tenía que dedicarle 6,4 años íntegros de sueldo para comprar una vivienda de 80 metros cuadrados, en 2025 el pago se había incrementado en 19 meses hasta los 7,9 años. Es decir, el precio de una vivienda es igual a casi ocho años de salario medio bruto anual. En concreto, a fecha de diciembre de 2025, una vivienda de estas dimensiones en la comunidad se situaba en 218.653 euros.

Aunque las cifras de Andalucía sorprenden a muchos, no son las más altas del país. Es en Madrid o Baleares donde un ciudadano debe ahorrar más para poder hacerse con un piso o una casa. En la capital del país, los vecinos deben invertir 15 años de sueldo medio bruto anual en la compra de una vivienda, una cifra muy superior a los datos de 2024, cuando eran necesarios 12,2 años, 2,8 años menos.

Málaga dobla a Sevilla

En Andalucía, las cifras son especialmente llamativas en la provincia de Málaga. Mientras que en Sevilla, los vecinos tienen que trabajar 6,1 años para poder comprar una vivienda, en los municipios malagueños esta cifra se dispara hasta los 12,9 años. De hecho, en este ranking por provincias en las que los ciudadanos deben ahorrar más, Málaga se cuela en el top tres solo por detrás de la capital del Estado y de las Islas Baleares.

En el otro lado de la balanza está Jaén, que se sitúa como la segunda provincia con el precio por metro cuadrado más barato del país y donde menos tiempo tiene que pasar para adquirir una vivienda. Así, pese a que la vivienda tuvo una subida anual del un 3,5% de diciembre de 2024 a diciembre de 2025, los jiennenses solo deben ahorrar tres años de salario bruto íntegro para comprar un inmueble.

Entre Málaga y Jaén se sitúan el resto de provincias de la comunidad autónoma. En la parte baja de la tabla nacional se cuelan también Córdoba o Almería, donde hacen falta menos de cinco años de sueldo bruto íntegro para hacerse con una vivienda. Más tiempo tiene que pasar en Huelva (cinco años), Cádiz (6,3 años de sueldo) o Granada, que se cuela por delante de Sevilla, con 7,2 años de salario.

Sube la vivienda de segunda mano

Los datos coinciden con los que dio a conocer este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revelaron que el primer trimestre de 2026 ha sido uno de los peores arranques de año en cuanto al incremento del precio de los inmuebles residenciales. La cifra se situó por encima de la media impulsada por la subida de valores de las viviendas de segunda mano que entran en el mercado.

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Luchar contra estos datos es uno de los principales retos a los que se enfrentan las administraciones. Es por ello que en los últimos meses las promociones de viviendas de protección oficial, para la compra y alquiler, se han incrementado, así como los proyectos privados. De hecho, el plan estatal asigna a Andalucía 1.197 millones de euros para ayudas al alquiler o nuevas promociones que deben tener un carácter público permanente.