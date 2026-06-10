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La productora andaluza Grupo ADM suspende temporalmente al CEO investigado por acoso y agresión sexual

El consejo de administración del grupo empresarial, con capital público de la Junta de Andalucía y privado, acuerda apartar a Gustavo Fuentes de forma provisional tras la difusión de la investigación judicial de la que tenía conocimiento desde hace un mes

Gustavo Fuentes.

Gustavo Fuentes. / El Correo

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J. A.

Sevilla

El grupo empresarial Andalucía Digital Media (ADN), participado por la Junta de Andalucía a través de la sociedad Sandetel y por empresas privadas, ha acordado la "suspensión temporal de sus funciones" de su hasta ahora director general, Gustavo Fuentes, una vez que ha trascendido la investigación judicial abierta por una denuncia de acoso y agresión sexual.

En el comunicado oficial difundido por la productora ADM, una de las principales del sector en Andalucía, el consejo de administración admite que tuvo conocimiento el 7 de mayo de la existencia de una denuncia por acoso sexual por parte de una de las trabajadoras. "Desde ese momento se activaron todos los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones y se encargó al departamento de Compilance la evaluación de los hechos y la propuesta de medidas que resultaran procedentes", recoge el escrito.

Estas medidas resumidas en el comunicado de consejo de administración se concretan en otorgar al director financiero los poderes que tenía el director general para la firma de contratos en representación de la compañía.

No fue hasta el 3 de junio cuando la empresa acordó dar un paso más en sus medidas cautelares. En esa fecha se acordó la "separación funcional parcial" del director general en asuntos de personal y en cualquier decisión económica que pudiera afectar al proceso en curso.

Finalmente este martes una vez difundida y adelantada por eldiario.es la investigación abierta por el Juzgado número 5 de Violencia sobre la Mujer de Sevilla el consejo de administración se volvió a reunir para acordar la suspensión temporal de Gustavo Fuentes "hasta que se aclare su situación personal y sin prejuzgar la presunción de inocencia".

Quién conforma el Grupo ADM

ADN es una productora con un 47,9% de socios públicos y un 52,1% de capital privado. Sandetel, dependiente de la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, es la sociedad pública con todas las participaciones de ADM. En la parte privada están el Grupo ZZJ, Telefónica (a través de Telefónica de Contenidos), Medina Media Andalucía y Axión. Gustavo Fuentes, además, había sido nombrado presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía.

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Consultado por este periódico sobre lo ocurrido, Fuentes ha declinado hacer algún tipo de apunte hasta que ADM no responda. Los trabajadores del Grupo ADM han publicado en redes sociales un comunicado apoyando a su compañera y han pedido que se actúe con firmeza.

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