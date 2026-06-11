Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo PP-VoxMetro línea 3Incendios AndalucíaOferta empleo Diputación SevillaPeatonalización Plaza del PelícanoLos Delinqüentes vuelven a SevillaAvisos calor AndalucíaMercado 'low cost' juguetesImpuestos Juan y MedioTestigo agresión sexualPabellón de la NavegaciónPlazos Feria AbrilParque acuáticoFeria BurguillosRemedio natural contra calorPlaya Huelva
instagramlinkedin

Desarticulada una red dedicada a lavar dinero del narcotráfico con 18 registros en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba

La desarticulación de la red criminal, centrada principalmente en la provincia de Cádiz, busca erradicar el blanqueo de capitales derivados del narcotráfico

Registro de la Guardia Civil en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en la provincia de Cádiz

Registro de la Guardia Civil en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en la provincia de Cádiz / GUARDIA CIVIL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en una operación desarrollada en cuatro provincias andaluzas.

Durante el dispositivo se han realizado 18 registros domiciliarios en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba.

Noticias relacionadas

La mayoría de las actuaciones se han concentrado en la provincia de Cádiz, con registros en Algeciras, Los Barrios y El Puerto de Santa María. También se han llevado a cabo entradas en Mairena del Aljarafe, Gelves, Las Cabezas de San Juan, Mijas y Villa del Río.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los 'ocho' de Adelante Andalucía en el Parlamento: profesores, enfermeros o jornaleros se estrenan como diputados
  2. La Junta prohíbe el baño en dos playas de Andalucía por riesgo sanitario
  3. Dos jóvenes se quedan aislados en Doñana al quedarse sin batería sus bicis eléctricas a 14 kilómetros de Matalascañas
  4. Semana decisiva para PP y Vox en Andalucía: el Parlamento echa a andar y eleva presión sobre las negociaciones
  5. La Junta de Andalucía convoca oposiciones este mes para 250 plazas de la Administración General: plazos y categorías disponibles
  6. El rincón natural de Cádiz con 16 kilómetros de playas paradisíacas que ha conquistado a Niña Pastori: es conocida como la 'Ciudad de los Cien Palacios'
  7. Una testigo del caso de agresión sexual recibió un mensaje amenazante del CEO de la productora, que luego denunció un ‘hackeo’
  8. La Mesa del Parlamento entra en el juego político: así pueden repartirse los sillones para que Vox dé su apoyo a Juanma Moreno en Andalucía

Juan y Medio habla sin filtros sobre los impuestos que paga al año en España: "Es una burrada"

Juan y Medio habla sin filtros sobre los impuestos que paga al año en España: "Es una burrada"

De Villanueva de los Castillejos a Minas de Riotinto: estos son los ocho incendios forestales más graves que ha sufrido Andalucía en los últimos 20 años

De Villanueva de los Castillejos a Minas de Riotinto: estos son los ocho incendios forestales más graves que ha sufrido Andalucía en los últimos 20 años

PP y Vox ultiman 'in extremis' el primer gran acuerdo de la legislatura en Andalucía con el objetivo de cerrar la investidura de Juanma Moreno

PP y Vox ultiman 'in extremis' el primer gran acuerdo de la legislatura en Andalucía con el objetivo de cerrar la investidura de Juanma Moreno

Andalucía sumará 330 millones en ayudas a las empresas por los efectos de la crisis energética: "La factura subirá el 24% solo este año"

Andalucía sumará 330 millones en ayudas a las empresas por los efectos de la crisis energética: "La factura subirá el 24% solo este año"

El incendio de Villanueva de los Castillejos queda estabilizado tras arder más de 5.000 hectáreas

El incendio de Villanueva de los Castillejos queda estabilizado tras arder más de 5.000 hectáreas

La Fundación Cajasol presenta su Memoria de Actividades 2025 con más de 2,1 millones de beneficiarios y un presupuesto de 48,8 millones de euros

La Fundación Cajasol presenta su Memoria de Actividades 2025 con más de 2,1 millones de beneficiarios y un presupuesto de 48,8 millones de euros

Montero será senadora autonómica para mantener su perfil nacional al tiempo que dirige la oposición en Andalucía

Montero será senadora autonómica para mantener su perfil nacional al tiempo que dirige la oposición en Andalucía

María Jesús Montero asume la portavocía del PSOE en el Parlamento y refuerza a su núcleo de confianza

María Jesús Montero asume la portavocía del PSOE en el Parlamento y refuerza a su núcleo de confianza
Tracking Pixel Contents