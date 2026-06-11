Desarticulada una red dedicada a lavar dinero del narcotráfico con 18 registros en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en una operación desarrollada en cuatro provincias andaluzas.

Durante el dispositivo se han realizado 18 registros domiciliarios en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba.

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La mayoría de las actuaciones se han concentrado en la provincia de Cádiz, con registros en Algeciras, Los Barrios y El Puerto de Santa María. También se han llevado a cabo entradas en Mairena del Aljarafe, Gelves, Las Cabezas de San Juan, Mijas y Villa del Río.