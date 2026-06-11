Parlamento de Andalucía
Desarticulada una red dedicada a lavar dinero del narcotráfico con 18 registros en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba
La desarticulación de la red criminal, centrada principalmente en la provincia de Cádiz, busca erradicar el blanqueo de capitales derivados del narcotráfico
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en una operación desarrollada en cuatro provincias andaluzas.
Durante el dispositivo se han realizado 18 registros domiciliarios en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba.
La mayoría de las actuaciones se han concentrado en la provincia de Cádiz, con registros en Algeciras, Los Barrios y El Puerto de Santa María. También se han llevado a cabo entradas en Mairena del Aljarafe, Gelves, Las Cabezas de San Juan, Mijas y Villa del Río.
- Los 'ocho' de Adelante Andalucía en el Parlamento: profesores, enfermeros o jornaleros se estrenan como diputados
- La Junta prohíbe el baño en dos playas de Andalucía por riesgo sanitario
- Dos jóvenes se quedan aislados en Doñana al quedarse sin batería sus bicis eléctricas a 14 kilómetros de Matalascañas
- Semana decisiva para PP y Vox en Andalucía: el Parlamento echa a andar y eleva presión sobre las negociaciones
- La Junta de Andalucía convoca oposiciones este mes para 250 plazas de la Administración General: plazos y categorías disponibles
- El rincón natural de Cádiz con 16 kilómetros de playas paradisíacas que ha conquistado a Niña Pastori: es conocida como la 'Ciudad de los Cien Palacios'
- Una testigo del caso de agresión sexual recibió un mensaje amenazante del CEO de la productora, que luego denunció un ‘hackeo’
- La Mesa del Parlamento entra en el juego político: así pueden repartirse los sillones para que Vox dé su apoyo a Juanma Moreno en Andalucía