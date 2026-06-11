La izquierda tacha de "teatro" el reparto de la Mesa del Parlamento y arremete contra el nombramiento de Jesús Aguirre

"Teatro". Esta es la palabra escogida por la izquierda andaluza para resumir la sesión constitutiva del Parlamento autonómico que se ha celebrado este jueves. Uno tras otros, los representantes de Por Andalucía, Adelante Andalucía y PSOE han denunciado la actitud del PP y Vox en la sesión plenaria después de que estos últimos no hayan obtenido un puesto en la Mesa del Parlamento como sí ocurrió en la pasada legislatura.

No ha gustado a la izquierda el arranque de esta nueva legislatura. Con las negociaciones entre el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, y el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, en plena ebullición, la Mesa se convertía en una nueva muestra de lo que unos y otros piden y proponen. Sin embargo, solo ha demostrado que ambas formaciones todavía no se han puesto de acuerdo.

"Se entenderán, que no lo dude nadie", ha asegurado la portavoz adjunta del PSOE y mano derecha de María Jesús Montero en Andalucía, María Márquez. La diputada onubense ha lamentado que "lo que ha pasado hoy en el Parlamento es puro teatro" y ha recordado que el PP ya ha pactado con Vox en otras comunidades autónomas en los últimos meses. "Es el funcionamiento interno del PP, ya lo han escrito", ha señalado.

El PSOE denuncia la elección de Jesús Aguirre

Pese a las negociaciones con Vox, el PP se ha hecho con cinco de los siete puestos de la Mesa del Parlamento y ha dejado a los de Santiago Abascal sin ningún cargo en el órgano de gobierno de la Cámara. En la formación de extrema derecha insisten en que sus esfuerzos están centrados en "lo primero son las políticas y luego se verá quien lo ejecuta", lo que abre la puerta a un posible cambio en la Mesa.

El PSOE ha sido el único grupo junto a los populares que ha conseguido un puesto en el órgano de gobierno del Hospital de las Cinco Llagas. Los intentos de presentar a candidatos por parte de Adelante Andalucía, con Begoña Iza, y por parte de Por Andalucía, con Esperanza Gómez, han sido en vano. De hecho, las formaciones han denunciado que el PP no les ha llamado en ningún momento tras las elecciones por este motivo.

Los socialistas también han aprovechado para denunciar la reelección de Jesús Aguirre al frente de la Cámara. Márquez ha tachado de "impresentable" que "se vuelva a poner de presidente al consejero responsable de los cribados y de privatizar la sanidad". Los enfrentamientos entre el PSOE y el dirigente popular vienen de la legislatura pasada, en la que los socialistas lo llevaron al Constitucional por la "indefensión" que sentían.

Adelante y Por Andalucía coinciden en que habrá acuerdo

José Ignacio García, el líder de Adelante Andalucía, ha acusado a la derecha de querer tenerles "entretenidos los próximos días" para que no hablen de "las cosas importantes", como "la privatización de la sanidad" o el "calor" en los colegios. "Veréis como se ponen de acuerdo", ha vaticinado rodeado de los suyos para preguntar si "alguien sabe decir cuál es la diferencia en gestión entre el PP y Vox". Todo para reiterar de nuevo que "se van a poner de acuerdo".

El líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, que ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía en funciones de realizar un uso "abusivo" de las instituciones autonómicas de una manera "desproporcionada". Además, como el resto de partidos de la izquierda, ha aprovechado para señalar que habrá "negociación del PP y Vox a pesar de este no acuerdo en el Parlamento".