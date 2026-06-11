Jesús Aguirre, el médico cordobés que ha sobrevivido a las crisis sanitarias y las quinielas de Juanma Moreno

Jesús Aguirre (Córdoba, 1955), que será de nuevo presidente del Parlamento andaluz, es médico de familia de profesión y ejerció en distintos municipios cordobeses antes de dar el salto a la política. A la vida institucional llegó en 2008, después de implicarse activamente en la representación profesional sanitaria como vicepresidente del Sindicato Médico de Córdoba y presidente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba. Su trayectoria política dentro del Partido Popular comenzó con su etapa como senador por Córdoba entre 2008 y 2015, cargo que volvió a ocupar entre 2016 y 2019.

Sin embargo, su etapa más relevante en la gestión pública ha estado ligada a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que dirigió entre 2019 y 2022, en el primer Gobierno autonómico del PP. Juanma Moreno lo nombró consejero de Salud en un momento crítico, en el que tuvo que gestionar varias crisis sanitarias, como la listeriosis, la fiebre del Nilo o la pandemia de covid, lo que reforzó su notoriedad pública y lo convirtió en una de las caras más reconocibles del Ejecutivo andaluz. Logró entonces consolidar una imagen de político de trato cercano, lenguaje coloquial y perfil técnico.

Jesús Aguirre, durante su etapa como consejero de Sanidad. / Joaquín Corchero / Europa Press

De la consejería a la presidencia del Parlamento

Tras las elecciones andaluzas de 2022, en las que el PP alcanzó una histórica mayoría absoluta con 58 diputados, Moreno situó a Aguirre al frente del Parlamento de Andalucía, cargo que ahora vuelve a confiarle pese a que algunos vaticinaban incluso su jubilación (no en vano es el diputado más veterano de la Cámara andaluza) y otros apuntaban hacia Vox. Durante estos años, Aguirre ha tenido que afrontar episodios comprometidos, como la polémica por la tramitación del debate parlamentario sobre la crisis de los cribados del cáncer de mama, en la que la oposición le acusó de actuar en clave partidista. El último tramo de la legislatura no ha estado tampoco exento de polémica, con cada vez más enfrentamientos entre Aguirre y la oposición por su interpretación del reglamento del Parlamento. En 2026, la Fiscalía de Andalucía archivó las denuncias contra el exconsejero de Salud por los fallos en el sistema de notificación de los cribados de cáncer de mama al entender que no existían indicios de responsabilidad penal.

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Casado y con hijos, es hermano de monseñor Juan José Aguirre, el famoso obispo de Bangassou.