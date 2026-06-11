Jesús Aguirre repetirá como presidente del Parlamento de Andalucía

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha elegido una vez más a Jesús Aguirre como presidente del Parlamento de Andalucía, una decisión que será refrendada por los votos de los 53 diputados populares. El cordobés repetirá en el cargo una nueva legislatura después de haber sido la cara visible de la Cámara autonómica durante los últimos cuatro años.

La elección se ha producido en segunda votación, ya que el PP no cuenta con la mayoría absoluta en la Cámara en esta legislatura. Así, tras no haber conseguido más de la mitad de los apoyos en la primera votación, Aguirre ha resultado vencedor en la segunda gracias a la mayoría simple del grupo popular.

Nacido en Córdoba en 1955, es el diputado de mayor edad de la Cámara autonómica. Este médico de familia es uno de los rostros más reconocidos del PP andaluz en la etapa de Moreno. Aguirre ha ostentado cargos en el Sindicato Médico de Córdoba y el Colegio de Médicos de la provincia. Además, fue delegado de la Junta de Personal del Área Centro de Córdoba del Servicio Andaluz de Salud (SAS), entre en 1996 y 2003.

Quién es Aguirre

Aguirre llegó a la política institucional en 2008 como candidato a senador por su provincia, cargo que ostentó hasta 2019, cuando Moreno le nombró consejero de Salud y Familias. El dirigente repitió en las listas por Córdoba en 2022, pero esta vez el presidente le encomendó la Mesa del Parlamento. Su gestión y explicación del Covid hizo que ganara popularidad entre la sociedad andaluza.

Su mandato al frente de la Cámara no ha estado exento de críticas. En el último tramo de la legislatura era cada vez más habitual que Aguirre y la oposición protagonizaran enfrentamientos por su interpretación del reglamento del Parlamento. De hecho, en octubre de 2025, el PSOE llevó la actitud del presidente de la Cámara al Constitucional por la "indefensión" que sentían ante el dirigente popular en las sesiones plenarias.

Todas las miradas se centraban en el portavoz de Vox en la Cámara, Manuel Gavira, ante la posibilidad de que la formación de Santiago Abascal pudiera presentar un presidente tras un acuerdo con los populares en pos de la investidura de Moreno, sin embargo, no ha sido así. Fuentes de Bambú explicaban a primera hora de la mañana que "lo importante es hablar de medidas de Gobierno" y no los cargos en la Cámara.

Solo Adelante Andalucía ha presentado otro nombre para hacerse con la presidencia, el de la diputada Begoña Iza. El resto de formaciones de la izquierda han evitado nombrar un candidato debido a la imposibilidad de hacerse con el puesto.