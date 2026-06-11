Juan y Medio habla sin filtros sobre los impuestos que paga al año en España: "Es una burrada"

"Trabajo más de medio año para el país, y con mucho gusto". El mítico presentador de Canal Sur Juan y Medio, convertido en uno de los mayores referentes del sentir andaluz en toda la geografía nacional, se ha mostrado así de tajante sobre la importancia de tributar adecuadamente en España en el programa 'La noche de Aimar' de La Sexta, en la que ha asegurado que los beneficios que tiene son "una maravilla".

El comunicador almeriense, haciendo gala de su famoso sentido del humor, ha explicado que la peor parte de madurar es tener que pagar impuestos, por lo que ha pedido con sorna a los televidentes que "no maduren".

El humor de Juan y Medio al hablar de Hacienda

"Madurar es un atraso tan grande. Cuanto más maduras, más pagas a hacienda. No maduréis, ser como yo, verdes, muy verdes", ha señalado en tono de humor.

Tras preguntarle el periodista Aimar Bretos sobre si destina gran parte de sus ingresos a pagar a Hacienda, Juan y Medio se ha mostrado tajante: "Yo pago una burrada, yo trabajo más de medio año para el país, con mucho gusto".

El orgullo por los servicios públicos financiados con impuestos

Durante su intervención en el programa, el almeriense ha mostrado el sentimiento de orgullo que siente al comprobar la importancia de estos tributos en los servicios públicos: "Yo soy de los tontos que llego a un hospital nuevo y digo, qué maravilla, porque lo siento mío".

Además, ha continuado explicando: "Yo estoy allí. Créeme. No sé en qué proporción estoy. Pero cuando llego a los colegios, cuando veo la educación que reciben los críos, cuando veo una carretera en condiciones, cuando veo un salto de agua, un complejo hidráulico que funciona, cuando veo los molinos, yo digo, yo estoy aquí".

Hospitales, Guardia Civil y aeropuertos como ejemplo de país

El presentador también ha explicado que disfruta al ver los servicios públicos de los que se pueden disfrutar en el territorio gracias a la aportación ciudadana a través de los impuestos, un aspecto que contemplar "cuando entras por la puerta de un hospital o cuando se persona la Guardia Civil para ayudarte en algo o cuando llegas a un aeropuerto".

Por ello, ha afirmado: "De verdad, la gente ha de tomar conciencia de que estamos sin lugar a dudas en uno de los mejores países del planeta. Tenemos esa suerte".

España, entre los mejores países para vivir según Juan y Medio

Para Juan y Medio, España se encuentra entre los tres mejores países en los que vivir del mundo, un aspecto del que ha asegurado en tono de humor: "Los otros les gustarán a ellos porque viven allí, porque los otros son Noruega y Finlandia, que no vive ni Papá Noel, que coge el trineo y se va".

Sin embargo, ha explicado que, a pesar ver estos tributos como algo necesario, sí que desea que el dinero público se use correctamente: "Me gustaría que no se limiten a disfrutarlos las élites en según qué cosas".

"La gente, ¿qué piensa, que esto viene gratis? Esto viene porque hay otros que pagan", ha señalado el comunicador, tras lo que ha realizado un alegato en contra de la corrupción y el mal uso del dinero público: "Por favor, no abuses y no seas corrupto, porque hay un montón de gente trabajando honradamente para que esto funcione. Ya que lo hacemos, apreciadlo".