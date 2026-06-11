Sucesos
Narcotraficantes disparan con subfusiles de asalto contra agentes de la Guardia Civil en Huelva durante un operativo antidroga
No hubo ningún miembro de la Benemérita herido gracias a que se parapetaron detrás de sus coches
Agentes de la Guardia Civil han sido tiroteados esta pasada madrugada en Huelva por un grupo de narcotraficantes que iban en una furgoneta cargada de hachís. Los agentes lograron parapetarse detrás de los coches y, por fortuna, ninguno salió herido durante el operativo.
Según ha podido saber El Correo de Andalucía de fuentes del Instituto Armado, el tiroteo se produjo en torno a las 6 de la mañana en la Ría de Punta Umbría, después de que los agentes se percataran de la entrada de una semirrígida a 8 millas náuticas de la localidad. Los narcotraficantes salieron de una zona de caños con una furgoneta cargada de hachís. Al ver que los agentes los estaban esperando, abrieron fuego con subfusiles de asalto e intentaron huir, abandonando el cargamento.
En el operativo se han intervenido 56 fardos con un peso total de unos 1.120 kilos de hachís y se ha detenido a uno de los narcos. Además, se ha establecido un dispositivo de cierre para tratar de encontrar al resto de traficantes. Se han desplegado agentes del Servicio Marítimo, patrullas de Seguridad Ciudadana, componentes del Destacamento Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC, Policía Judicial y se ha pedido la colaboración de la Policía Nacional.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que "esto no para". Un portavoz de la asociación, en conversación con El Correo de Andalucía, ha recordado lo ocurrido hace unas semanas, cuando murieron dos agentes del Servicio Marítimo siguiendo a una narcolancha. "Esto sigue y va a más. No mejora, empeora. O se toman medidas drásticas o vamos a lo que estamos pasando. Cualquier día va a haber otro agente caído".
"Lo veníamos avisando y denunciando que iba a pasar. Nuestros compañeros han sido tiroteados con armas largas por narcos esta madrugada. Por suerte no ha salido herido ningún compañero. ¿El Ministerio del Interior necesita más guardias civiles asesinados por esta gentuza para parar esto?", han escrito a través de las redes sociales.
Desde AUGC han insistido en que no se trata de un caso aislado. "Es lo que sufrimos continuamente. Gracias a Dios no ha salido ningún agente herido".
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