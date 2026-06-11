El plan estival del SAS se alargará de junio a octubre: "Tenemos una sanidad de dos velocidades: la de verano y la del resto del año"

Cinco meses de plan de verano. Casi medio año. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha presentado este jueves los datos de cobertura de la asistencia sanitaria en hospitales y centros de salud durante el periodo vacacional, que por primera vez se extiende desde el pasado 1 de junio hasta que finalice octubre.

Las cifras, recién publicadas por la Consejería de Sanidad, mejoran las de 2025 en todas las categorías: 41.639 contratos, el 85,7% de las camas disponibles, el 76% de los quirófanos operativos y una inversión de 168 millones de euros, un 24,4% más que el año anterior. La Junta habla de "éxito" en la planificación y de "garantías" para cubrir la demanda asistencial durante los meses de vacaciones. Los sindicatos, sin embargo, hacen una lectura muy distinta. Critican que el plan se prolongue durante tantos meses y consideran la oferta de contratos "insuficiente" porque apenas supone una "ligera mejoría" respecto al año pasado, cuando las cifras fueron más bajas.

Con los mismos datos, dos relatos opuestos. Para el SAS, es un éxito mantener abierto el 76% de los quirófanos entre junio y octubre. Para sindicatos como CCOO y UGT, el "problema" es que el 24% restante permanezca cerrado durante cinco meses.

Nos dicen que van a ofertar más de 41.000 contratos, pero no sabemos la durabilidad de esos contratos y de eso dependerá que consigan cubrir las plazas que se pierden por vacaciones Antonio Macías — Delegado de Sanidad de UGT Andalucía

"Tenemos una sanidad de dos velocidades: la de verano y la del resto del año", señala el portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Daniel Gutiérrez. Desde el sindicato de UGT critican que el periodo estival se alargue hasta los cinco meses, alegando que es "un peligro porque permite al SAS hacer recortes veraniegos durante una temporada más larga".

Ambos sindicatos ponen el foco en el cierre de tarde en la mayoría de los centros de salud, una cifra que crece respecto a 2025. Este año solo abrirán 388 centros de 15.00 a 20.00 horas, mientras que tres de cada cuatro permanecerán cerrados por la tarde. "Esta limitación de la Atención Primaria reducirá las derivaciones a consultas externas y pruebas diagnósticas, lo que generará una reducción en cadena provocada por la propia Administración", apunta Gutiérrez.

Para el delegado de Sanidad en UGT Andalucía, Antonio Macías, la propuesta del SAS para los meses de verano es un "intento de engaño". "Nos dicen que van a ofertar más de 41.000 contratos, pero no sabemos la durabilidad de esos contratos y de eso dependerá que consigan cubrir las plazas que se pierden por vacaciones", sostiene.

Para las organizaciones sindicales, que el SAS haya aumentado las contrataciones en todas las categorías y provincias demuestra que los planes anteriores fueron "un despropósito". CCOO insiste, además, en que Andalucía arrastra un "déficit crónico de profesionales" que se agrava durante el verano. "Lo que necesitamos son plantillas adecuadas durante todo el año y un verdadero refuerzo en las zonas costeras, donde la población se dispara en estas fechas", añade Gutiérrez.

Contrataciones de médicos: de la propuesta a la realidad

La contratación de médicos es uno de los puntos más llamativos del plan de verano del SAS. Según la Consejería de Sanidad, los contratos de uno a cuatro meses aumentarán un 82,7%. En números absolutos, se pasará de 1.097 contrataciones a 1.993, es decir, 902 más que el verano anterior.

Sin embargo, la vicepresidenta del Sindicato Médico Andaluz, Carmen Serrano, advierte de que de la propuesta a la realidad "hay mucho diferencia". "En primer lugar, tememos que en el ámbito hospitalario no se contrate a ningún especialista que no sea en Urgencias. En el resto de especialidades no se hará ninguna contratación", lamenta.

De acuerdo con el plan de verano, está previsto habilitar 1.824 contratos para sanitarios A1, la categoría médica de especialistas, y 169 para médicos sin especialidad. Desde UGT critican que "solo" se hayan previsto 1.993 contratos para sustituir a una plantilla formada por alrededor de 20.000 facultativos. "Nos parece absolutamente insuficiente, crecerán las listas de espera", remarca Macías.

El Sindicato Médico pone el foco especialmente en Atención Primaria. Según Serrano, los principales problemas de cobertura se concentran en las zonas rurales y de difícil acceso, que en verano se quedan "prácticamente desérticas". "Me temo que se van a quedar muchos huecos libres con contratos de uno a tres meses. Si no se llenan las plazas para sustituciones largas mucho menos contratos de un mes en zonas complicadas", sostiene.

Sin una bolsa única de empleo

Otra de las grandes reivindicaciones sindicales es la bolsa única de empleo, uno de los acuerdos alcanzados con la Junta en el pacto de noviembre de 2025. En la actualidad, el SAS mantiene dos bolsas: la ordinaria y la adicional.

Los sindicatos también denuncian la desactualización del sistema, que no está baremado desde 2023. Es decir, desde ese año no se actualizan los méritos, cursos o experiencia que suman puntos en el currículum de los profesionales.

Esta falta de baremación es uno de los principales motivos de controversia. "Hay muchos profesionales que han invertido en formación y no se está teniendo en cuenta ese esfuerzo porque no se ve recompensado. Como no se actualiza el baremo desde hace tres años, personas con menos formación están pasando por delante a la hora de conseguir un contrato”, apuntan desde CCOO Andalucía.

La Junta, por su parte, insiste en que se están desarrollando los trabajos técnicos y administrativos necesarios para constituir las nuevas bolsas conforme al modelo acordado con los sindicatos. "La situación actual responde a una fase transitoria derivada de la implantación de un nuevo sistema ampliamente consensuado, cuya finalidad es precisamente superar las deficiencias heredadas y avanzar hacia un modelo más ágil, ordenado, transparente y garantista, compatibilizando dicha transición con la obligación del SAS de asegurar en todo momento la adecuada continuidad asistencial a la ciudadanía andaluza", defienden desde la Consejería de Sanidad.

El plan de verano llega así con más contratos y más presupuesto, pero también con más dudas. La Administración presenta las cifras como una mejora respecto al año pasado. Los sindicatos miran el reverso: menos quirófanos, menos centros abiertos por la tarde y una plantilla que, a su juicio, sigue sin ser equilibrida para sostener la sanidad pública durante los meses de mayor presión en buena parte de Andalucía.