El SAS refuerza su plan de verano: se disparan un 80% los contratos a médicos y aumentan las camas en hospitales

"Más recursos, más inversión y más capacidad asistencial". El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, definía así el plan de contrataciones del Servicio Andaluz de Salus (SAS) a médicos, enfermeros y personal administrativo durante los meses de verano en la rueda de prensa de este jueves en la sede de la Consejería de Salud y Consumo. En total, estos meses se activarán 41.639 contrataciones, una cifra que supone un incremento del 14% respecto al 2025 y una inversión de 168 millones de euros. Son los datos más altos desde

Este aumento repercute directamente en la disponibilidad de las camas en los hospitales. El SAS tendrá 12.774 camas operativas, es decir, 1.074 más que en 2025. "Esto equivale a alcanzar un 85,7% de la capacidad instalada", ha apostillado el consejero. A esta cifra se suman las 2.125 camas en reserva que podrían activarse en menos de 24 horas en caso de necesidad con el objetivo de potenciar un modelo que reaccione de forma "inmediata" ante cualquier urgencia.

"Este plan pretende compatibilizar el aumento de la demanda en verano con el descanso de los profesionales, que escogen estos meses de verano para coger sus vacaciones, lógicamente, pero a la vez estamos en una comunidad autónoma que recibe muchísimos visitantes y que una gran mayoría de los andaluces veraneamos donde mejor, que es en nuestra propia tierra. Con lo cual, este equilibrio no es fácil", ha argumentado Sanz.

Los datos de 2026 mejoran la caída en contrataciones que se vivió en 2025 y también los datos de 2024. El año pasado se activaron 36.500 contratos de 1, 2 y 3 meses y la inversión se redujo a los 144 millones. De acuerdo con la entonces consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ese ajuste de contratos fue consecuencia de una planificación que "respondía a las necesidades del servicio".

El SAS estima superar los 6,4 millones de actos asistenciales entre julio y septiembre y alcanzar las 85.013 intervenciones quirúrgicas, llevar a cabo más de 3,19 millones de consultas externas y hacer más de 3,2 millones de pruebas diagnósticas

Este verano, sin embargo, la planificación ha cambiado sustancialmente. Por primera vez, los contratos de verano comenzaron el pasado 1 de junio y se alargarán hasta el 30 de noviembre. Es decir, habrá contrataciones de un, dos, tres y cuatro meses durante el periodo estival en todas las categorías. Así, el SAS plantea un refuerzo del plan de verano con un incremento de 5.139 contrataciones en un año, de las cuales 4.260 son personal sanitario, un 16,4% más que el año pasado y "un 31,5% más que en la etapa de 2018, con el gobierno socialista".

Esta estimación del plan de verano, presentada a los sindicatos y públicamente, supone un punto de partida superior al que se hizo pública en 2025, con una inversión de 168 millones de euros, un 24,4% más que el verano pesado. En total, se invertirán 33 millones de euros más.

Por meses, se prevé que se realicen 1.245 contrataciones en junio, 14.032 en julio, 14.454 en agosto, 10.539 en septiembre y 1.368 en octubre.

El SAS prevé superar en 200.000 actos asistenciales a 2025

El principal objetivo del SAS, de acuerdo con el consejero, es superar los 6,4 millones de actos asistenciales entre julio y septiembre. Para ello, la previsión es superar en 200.000 actos a 2025. Bajo esta premisa, el sistema sanitario público dispondrá de 431 quirófanos, 20 más que el año anterior. "Vamos a garantizar una capacidad quirúrgica durante el periodo estival con una disponibilidad del 76%", ha puntualizado el edil.

Vamos a garantizar una capacidad quirúrgica durante el periodo estival con una disponibilidad del 76% Antonio Sanz — Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias

En intervenciones quirúrgicas, la previsión es alcanzar las 85.013 intervenciones. En consultas externas, se estima llevar a cabo más de 3,19 millones, un 3,7% más que en 2025. Asimismo, se espera hacer más de 3,2 millones de pruebas diagnósticas, un 3,6% más que el año pasado.

Casi 2.000 contrataciones a médicos en verano

Por categorías, los contratos temporales a médicos incrementan en 902 vacantes. En total, se habilitarán 1.993 contratos, poniendo el foco, según el consejero, en aquellas especialidades con mayor presión asistencial durante los meses de verano. "La contratación médica aumenta un 82,7% respecto al 2025. Este dato es muy significativo", ha insistido Sanz.

La contratación médica se dispara un 82,7% respecto a 2025, mientras que las enfermeras aumentarán un 11,6% y los TCAE alcanzarán los 13.424 contratos

Enfermería volverá a copar el mayor número de contratos, con 14.741, una cifra que crece 1.950 contratos respecto al año anterior. Por lo tanto, habrá un 11,6% más de enfermeras. En cuanto a los técnicos sanitarios (TCAE), se activarán 13.424 contratos, 1.408 técnicos sanitarios más con relación al verano anterior.

En personal de Gestión y Servicio, se ponen a disposición de los profesionales 11.480 contratos, 848 más que en 2025. "Esto permite, por tanto, concentrar los refuerzos en los meses de mayor presión asistencial, que son julio y en agosto.

Un modelo de anticipación a los picos de demanda

Este año, tal como ha anunciado el consejero, Andalucía consolidará un modelo de anticipación "gracias a la actualización del protocolo específico para la gestión de la demanda asistencial en zonas de alta afluencia turística", como son las provincias de Cádiz, Málaga, Almería y Huelva.

El objetivo, de acuerdo con la Consejería es "anticiparse a los picos de demanda y actuar donde surjan problemas con la coordinación entre Atención Primaria, Atención Hospitalaria y dispositivos de urgencias". El protocolo parte del análisis de la actividad registrada en los últimos veranos: el año pasado Andalucía recibió más de 13,8 millones de turistas, un 9,3% más que el año anterior.

Este protocolo prevé la constitución de comisiones de seguimiento en Atención Primaria y Atención Hospitalaria para evaluar de forma continua la situación de cada hospital y centro de salud. Por lo tanto, se podrá reorganizar los circuitos de urgencias para agilizar la clasificación y atención de pacientes, así como la atención domiciliaria a pacientes vulnerables o la coordinación con SUAP y centros hospitalarios.

11 millones para obras en verano

Por último, la Consejería de Sanidad, aprovechará los meses de verano para mejorar las infraestructuras sanitarias y desarrollar nuevas infraestructuras. Lo harán con una inversión superior a los 11 millones de euros y con 200 actuaciones en torno a la modernización, adaptación, reforma o mantenimiento de las instalaciones. "Serán, sobre todo, obras de accesibilidad, de refuerzos de climatización y confort, de eficiencia energética, renovación tecnológica y también mejor funcionalidad de los espacios asistenciales", ha abundado el consejero.