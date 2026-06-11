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VÍDEO | Narcotraficantes disparan con subfusiles de asalto contra agentes de la Guardia Civil en Huelva durante un operativo antidroga
Agentes de la Guardia Civil han sido tiroteados esta pasada madrugada en Huelva por un grupo de narcotraficantes que iban en una furgoneta cargada de hachís. Los agentes lograron parapetarse detrás de los coches y, por fortuna, ninguno salió herido durante el operativo. Más información. Más información
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