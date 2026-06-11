De Villanueva de los Castillejos a Minas de Riotinto: estos son los ocho incendios forestales más graves que ha sufrido Andalucía en los últimos 20 años

La virulencia de las llamas de los últimos días en Huelva deja en evidencia la dura tarea que ha tenido Andalucía con los incendios forestales desde que arrancó el nuevo siglo. Villanueva de los Castillejos ha superado en apenas tres días las 5.000 hectáreas quemadas y se acerca al ranking de los incendios más graves que han acechado a la comunidad en los últimos 20 años. Concretamente, es el octavo que más superficie ha arrasado en las dos últimas décadas. De hecho, el dato se aproxima al total de fanegas que ardieron en Andalucía durante todo 2025.

El peor que se recuerda es el acaecido en Minas de Riotinto, también en la provincia de Huelva. Tuvo lugar en el julio de 2004 y se quemaron un total de 35.000 hectáreas, suponiendo uno de los mayores desastres ecológicos registrados en Andalucía y uno de los incendios más extensos de la historia reciente de España. El fuego provocó además la muerte de dos personas, obligó al desalojo de más de un millar de vecinos y generó una profunda conmoción social en toda la comarca minera y en las poblaciones rurales afectadas.

Las llamas arrasaron terreno forestal en las provincias de Huelva y Sevilla, afectando a 13 municipios. Los más castigados, entre ellos Berrocal y El Madroño, vieron alterado su tejido productivo estrechamente vinculado al monte, como la extracción de corcho, la apicultura y la ganadería extensiva. Tras la catástrofe, las administraciones públicas pusieron en marcha importantes programas de restauración ambiental y regeneración forestal, con inversiones superiores a los 70 millones de euros.

La provincia de Huelva: epicentro de los peores incendios

El segundo más virulento también surgió en Huelva. En esta ocasión, fue declarado en el municipio de Almonaster la Real en 2020 afectando al Andévalo con 15.279 hectáreas calcinadas. Fue el mayor de ese año en toda España y contó con el desalojo de miles de vecinos de aldeas pertenecientes al municipio onubense. Dañó extensas masas de dehesa, monte mediterráneo, alcornocales y eucaliptales, además de afectar hábitats de elevado valor ecológico y áreas de nidificación de especies amenazadas como la cigüeña negra.

En 2015, más de 10.000 hectáreas ardieron en Quesada, en la provincia de Jaén, siendo uno de los mayores registrados en la historia reciente de este territorio. Además, se vieron afectados los municipios de Huesa y otras zonas limítrofes próximas al Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Las llamas destruyeron extensas masas de pinar, matorral mediterráneo y áreas de elevado valor ecológico, además de dañar olivares, pastos y explotaciones ganaderas, dejando sin recursos de pastoreo a miles de cabezas de ganado. Puso de manifiesto la vulnerabilidad de un territorio especialmente amenazado por la erosión y la desertificación.

El cuarto incendio más peligroso fue declarado en Moguer (Huelva) en 2017 que tuvo unas consecuencias especialmente graves por afectar a un espacio de altísimo valor ecológico y simbólico como el entorno del Parque Nacional de Doñana. En la tarde del 24 de junio de aquel año se unieron muchos factores para su propagación con virulencia como los 42 grados de temperatura que hacía y vientos de más de 90 kilómetros por hora. Ardieron 8.501 hectáreas. Las llamas obligaron al desalojo de 2.000 personas en núcleos cercanos, provocaron el cierre de carreteras y afectaron de forma temporal a infraestructuras clave, además de causar un severo impacto sobre ecosistemas de pinar, matorral mediterráneo y áreas de alto valor para la fauna protegida.

Sierra Bermeja: el primer incendio de sexta generación en Andalucía

Por su parte, Sierra Bermeja en Málaga fue el escenario de otro de los peores incendios que se recuerdan con 8.401 hectáreas quemadas. El suceso afectó a municipios como Jubrique, Estepona o Benahavís, y obligó a la evacuación de cientos de vecinos ante la rápida propagación de las llamas en un terreno abrupto y de difícil acceso. Además, se consideró uno de los primeros incendios de sexta generación en Andalucía. Estos destacan por desarrollar una intensidad y velocidad de propagación extremas, capaz de generar sus propias dinámicas atmosféricas y modificar las condiciones meteorológicas a su alrededor. Superan la capacidad de extinción de los dispositivos convencionales.

También, la provincia Málaga se vio sacudida por otro incendio declarado en Coín en 2012, cuando ardieron un total de 7.981 hectáreas como consecuencia de una quema no controlada de restos vegetales. Falleció una persona y hubo cinco heridos, dos de ellos con el 50% de su cuerpo quemado. Se vieron afectados municipios como Mijas, Ojén, Monda o Marbella. En el plano ambiental, el incendio supuso una pérdida relevante de cobertura vegetal que incrementó el riesgo de erosión del suelo en una comarca ya expuesta a episodios de sequía y lluvias torrenciales.

Granada también se ha visto afectada en los últimos años. En concreto, en 2022 se declaró uno en Los Guájares, en la comarca de la Contraviesa, que arrasó un total de 5.194 hectáreas de cultivo, pinar y monte bajo. Esto lo convirtió en el fuego forestal más devastador y la mayor catástrofe ecológica de las últimas décadas en la provincia granadina.

El de Villanueva de los Castillejos es ya el siguiente de la lista, seguido muy de cerca en superficie quemada por el mencionado de Los Guájares. La noche del miércoles, el consejero Antonio Sanzdio por estabilizado el voraz fuego tras arrasar más de 5.000 hectáreas, una cifra que no ha alcanzado en Andalucía ninguno de los fuegos declarados durante los últimos tres años.