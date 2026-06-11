Vox abre la puerta a un acuerdo con Juanma Moreno sin entrar en el Gobierno pero con la "prioridad nacional"

Vox podría no exigir su entrada en el nuevo gobierno de Andalucía si el PP de Juanma Moreno le ofrece garantías veraces de cumplimiento de los acuerdos programáticos que puedan llegar a alcanzar en las negociaciones iniciadas ya entre ambos partidos, entre los que se incluye la denominada 'prioridad nacional'. De momento, la legislatura ha comenzado sin acuerdo en torno a la Mesa del Parlamento.

Fuentes de la dirección nacional de la formación de Santiago Abascal han confirmado este jueves a Efe que cabe esa posibilidad y han remitido al precedente de 2018, cuando Vox apoyó la investidura del popular Juanma Moreno sin reclamar responsabilidades de gobierno.

Un precedente que podría volver a repetirse, según las fuentes, que, no obstante, precisan que, pese a que entonces dieron su respaldo a Moreno, éste no cumplió después con sus políticas en la Junta.

Por eso, han apelado a esperar a ver cómo se desarrollan las negociaciones emprendidas este martes en el Parlamento andaluz entre los dos partidos para la formación del nuevo gobierno autonómico. Todo depende de cómo vayan esas conversaciones, han recalcado las fuentes, que precisan que, en función de ellas, están abiertas las dos posibilidades: tanto entrar como no entrar en el gobierno.

En principio, en Vox entienden la entrada en la Junta como la garantía de cumplimiento de los acuerdos, pero también se muestran dispuestos a estudiar quedarse fuera si Moreno llega a asegurárselo con otra fórmula.

Por eso, insisten en que lo esencial vuelven a ser las medidas concretas que se puedan pactar, con previsión presupuestarias y plazos de ejecución, como ya quedó reflejado en los textos firmados entre los dos partidos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Sin acuerdo en la Mesa del Parlamento

De momento, eso sí, Vox se ha quedado fuera de la composición de la Mesa del Parlamento autonómico tras no alcanzar un acuerdo con el PP previo a la sesión de constitución del Parlamento celebrada este jueves.

Esta situación ya se ha producido en otras comunidades como Aragón, que arrancó sin acuerdo en torno a la Mesa del Parlamento aunque posteriormente se reformuló una vez que se firmó un pacto que incluyó la entrada de Vox en el gobierno al mando de consejería.