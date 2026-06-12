Andalucía confirma las nuevas reglas de la selectividad de 2027: los cambios afectarán a los grados de Ciencias de la Salud, ingenierías o Arquitectura

Elegir asignaturas para subir nota en la PAU dejará de ser, en algunos grados, una cuestión de acumular puntos con las dos Matemáticas. La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y el sistema público universitario andaluz han aprobado dos cambios importantes en los parámetros de ponderación que se aplicarán a partir de la Prueba de Acceso a la Universidad de junio de 2027. La medida afecta de lleno a los estudiantes que cursarán segundo de Bachillerato a partir de septiembre y que estos días están formalizando la matrícula de las materias de modalidad. La decisión no cambia la forma de aprobar la PAU, pero sí puede alterar la estrategia para lograr una nota de admisión más alta en determinadas carreras.

La primera novedad afecta a 37 grados universitarios. En aquellas titulaciones en las que Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II ponderan con el máximo coeficiente, es decir, 0,2, solo se tendrá en cuenta para la nota de admisión la que resulte más favorable de las dos. La otra materia que sume puntos deberá ser distinta.

Hasta ahora, algunos alumnos optaban por examinarse de ambas Matemáticas para intentar conseguir los cuatro puntos adicionales posibles en la Fase de Admisión. La Junta sostiene que esta práctica estaba dejando fuera otras materias también relevantes para determinados estudios, como Biología o Química en carreras sanitarias como Medicina.

El objetivo, según la Consejería, es ajustar mejor el perfil de entrada del alumnado a las competencias que después se exigen en cada grado y evitar abandonos universitarios por falta de base en asignaturas clave.

El cambio afecta especialmente a Ciencias de la Salud, la rama donde se concentran los títulos más demandados del sistema universitario público andaluz. La modificación se aplicará a sus 14 titulaciones, entre ellas Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Podología, Nutrición, Óptica y Optometría, Veterinaria, Psicología y Odontología.

El objetivo de la Junta es ajustar mejor el perfil de entrada del alumnado a las competencias que después se exigen en cada grado y evitar abandonos universitarios

También tendrá impacto en diez de los 14 grados de Ciencias, como Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias del Mar, Estadística o Geología; y en trece titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas, entre ellas Administración y Dirección de Empresas, Economía, Marketing e Investigación de Mercados, Análisis Económico e Inteligencia y Analítica de Mercados.

Además, la modificación se trasladará a 42 dobles grados, ya que sus ponderaciones se calculan a partir de las titulaciones simples que los componen.

Ciencias Generales pierde peso en 47 carreras

La segunda gran novedad afecta a Ciencias Generales, una materia de segundo de Bachillerato con un carácter más transversal. Está pensada para ofrecer una base amplia de cultura científica, pero no alcanza el nivel de profundidad de asignaturas como Física, Química o Biología. Por ese motivo, Andalucía rebajará su ponderación de 0,2 a 0,1 en buena parte de los grados donde hasta ahora tenía el máximo valor. El cambio se aplicará a 47 grados simples y 26 dobles grados.

La revisión golpea sobre todo a Ingeniería y Arquitectura, donde la Junta considera más adecuado priorizar materias más específicas como Física, Química o, en algunos casos, Biología. En esta rama, el cambio afectará a 29 grados. También se reduce el peso de Ciencias Generales en siete grados de Ciencias y en once titulaciones de Ciencias de la Salud, donde se entiende que los estudiantes deben llegar con una preparación más sólida en Química y Biología.

Hay excepciones. Ciencias Generales mantendrá la ponderación de 0,2 en Psicología y Terapia Ocupacional, al considerar que el perfil competencial de la asignatura sigue siendo adecuado. También conservará ese valor en otros 13 grados simples y 17 dobles grados.

La diferencia entre nota de acceso y nota de admisión

El cambio obliga a distinguir dos conceptos que suelen confundirse. La nota de acceso es la que permite entrar en la universidad. Se calcula con la media de Bachillerato, que cuenta un 60%, y la Fase de Acceso de la PAU, que vale el 40%. Esa calificación va de 5 a 10.

Otra cosa es la nota de admisión, que es la que se utiliza para competir por una plaza en un grado concreto. A la nota de acceso se le pueden sumar hasta cuatro puntos adicionales mediante la Fase de Admisión, la parte voluntaria de la prueba.

En esa fase, el alumno puede presentarse a un máximo de cuatro materias de modalidad, aunque para el cálculo final solo se tendrán en cuenta las dos calificaciones más favorables. Cada materia suma más o menos en función de su ponderación: puede valer 0, 0,1 o 0,2, según su relación con el grado elegido.

Ahí está la clave del cambio. A partir de la PAU de 2027, en esos 37 grados afectados, las dos Matemáticas no podrán funcionar como dos vías independientes para sumar el máximo. El sistema escogerá la que más beneficie al alumno y la combinará con otra materia distinta.

Nuevas titulaciones

El acuerdo publicado en el BOJA también recoge las ponderaciones de materias de modalidad para varios grados de nueva implantación vinculados a la programación académica 2025-2028. Entre ellos figuran Ingeniería en Energías Renovables, Industrias del Español y sus Culturas, Industria Digital e Inteligencia y Analítica de Mercados.

La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía incorpora además las ponderaciones que se aplicarán a esas mismas carreras en el curso 2027/2028, ya con las novedades aprobadas.

En la práctica, la decisión obliga a muchos estudiantes a mirar con más cuidado la matrícula de segundo de Bachillerato. La PAU seguirá permitiendo subir nota con materias de modalidad, pero el mensaje de las universidades es claro: no basta con buscar la combinación que más puntos dé. También importa llegar al grado con las asignaturas que después harán falta para no quedarse por el camino.