Los empresarios de Huelva mediarán para desbloquear la apertura de chiringuitos en Punta Umbría: esta es la hoja de ruta

A las puertas del verano y de las vacaciones, la preocupación entre numerosos hosteleros de la playa de Punta Umbría va en aumento. Aunque hay chiringuitos ya han obtenido las autorizaciones necesarias y se encuentran operando o a las puertas de hacerlo, otros se encuentran en un camino burocrático que les impide abrir sus establecimientos a tiempo para la temporada estival. Una espera de licencias y permisos ante la que la Asociación Provincial de Empresarios de Chiringuitos de Huelva (APECH), integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), quiere mediar para abordar cada caso de forma individualizada e intentar desbloquear la situación.

La organización empresarial ha anunciado que, a través de la FOE, revisará de forma individualizada cada uno de los expedientes que continúan pendientes con el objetivo de identificar los obstáculos administrativos que mantienen bloqueada la apertura de varios establecimientos y facilitar su resolución ante las administraciones competentes.

La iniciativa llega en un momento especialmente delicado para el sector, con la temporada turística ya iniciada y numerosos empresarios pendientes de autorizaciones para poder comenzar su actividad. Desde APECH consideran que la situación ya no afecta únicamente a los propietarios de los negocios afectados, sino al conjunto de la economía local.

El tejido empresarial se suma al respaldo de los chiringuitos

Precisamente ese mensaje ha sido respaldado por la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Punta Umbría, cuyos representantes mantuvieron un encuentro con responsables de APECH para analizar las consecuencias que estos retrasos están teniendo sobre la actividad económica y turística del municipio.

El presidente de la asociación empresarial puntaumbrieña, Manuel del Río, fue contundente al afirmar que "Punta Umbría no puede entenderse sin sus chiringuitos", destacando que estos establecimientos forman parte de la identidad histórica, social y turística de la localidad y constituyen un elemento esencial para numerosos sectores vinculados directa e indirectamente al turismo.

Desde ambas organizaciones sostienen que el problema trasciende a los propios negocios afectados y repercute en comercios, proveedores, empresas de servicios, actividades de ocio y trabajadores que dependen en buena medida de la actividad generada en torno a los establecimientos de playa durante los meses de verano.

"Hay clientes para todos"

El respaldo también ha llegado desde aquellos chiringuitos de Punta Umbría que sí han podido abrir esta temporada. Sus responsables han trasladado su solidaridad con los empresarios que continúan pendientes de autorización y han advertido de las dificultades que encuentran para absorber toda la demanda existente.

"Hay clientes para todos", coinciden en señalar, al tiempo que alertan de que la concentración de visitantes en un número reducido de establecimientos limita la capacidad de respuesta del destino turístico en uno de los momentos más importantes del año.

El presidente de APECH, Manuel Bernal, agradeció el apoyo recibido por parte del tejido empresarial local y subrayó que "este respaldo demuestra que no estamos ante un problema exclusivo de los chiringuitos, sino ante una cuestión que afecta a toda la economía de Punta Umbría. Cuando un chiringuito no puede abrir, no pierde únicamente el empresario; pierde el trabajador que espera incorporarse, pierde el proveedor que suministra mercancías, pierde el comercio local y pierde la imagen turística de nuestro municipio".

Dos tipos de expedientes pendientes de resolución

La patronal recuerda además que actualmente existen dos situaciones diferenciadas entre los establecimientos afectados.

Por un lado, se encuentran los chiringuitos desmontables adjudicatarios de las licitaciones de este año que permanecen a la espera de obtener la licencia de actividad, un requisito imprescindible para iniciar la explotación y tramitar otras autorizaciones complementarias necesarias para la celebración de actuaciones de pequeño formato, al requerirse licencias específicas para cada una de ellas.

adjudicatarios de las licitaciones de este año que permanecen a la espera de obtener la licencia de actividad, un requisito imprescindible para iniciar la explotación y tramitar otras autorizaciones complementarias necesarias para la celebración de actuaciones de pequeño formato, al requerirse licencias específicas para cada una de ellas. Por otro, están aquellos establecimientos cuya apertura depende todavía de resoluciones pendientes por parte de la administración ambiental, generalmente relacionadas con cambios de ubicación o solicitudes de prórroga.

Ante este escenario, tanto APECH como la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Punta Umbría reclaman una actuación coordinada y ágil de todas las administraciones implicadas para desbloquear los procedimientos pendientes y permitir que los establecimientos desarrollen su actividad con normalidad durante una temporada que consideran determinante para su viabilidad económica.

El alcalde sitúa los expedientes pendientes fuera del ámbito del Ayuntamiento

Las reivindicaciones del sector llegan después de que el alcalde de Punta Umbría defendiera a principios de junio que los expedientes que continúan pendientes de resolución ya no dependen de actuaciones municipales.

Según explicó el regidor, el Ayuntamiento ha completado, informado favorablemente u otorgado todos los trámites de su competencia en aquellos establecimientos que cumplen la normativa y disponen de las autorizaciones previas exigidas. En este sentido, sostuvo que los negocios que aún no pueden abrir se encuentran pendientes bien de gestiones que corresponden a los propios empresarios o bien de autorizaciones de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.