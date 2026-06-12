Andalucía espera ganar oxígeno en su red eléctrica a medio plazo: “Hay potencia concedida a proyectos no realizados que podría liberarse”

Andalucía necesita de una mayor dotación de red eléctrica para crecer. Este es un mantra que se repite en los últimos años al calor del desarrollo de nuevos proyectos industriales ambiciosos que se están llevando a cabo en la comunidad y porque es fundamental para que sea competitiva a la hora de atraer nuevas inversiones.

Los próximos años son claves en este sentido. En la actualidad, la administración autonómica se encuentra a la espera del reparto definitivo que arroje el plan estatal de inversiones en la red de transporte de energía eléctrica. La estrategia difundida por el Ministerio en octubre de 2025 le asignó 959 millones de euros de los 8.130 que se distribuyen en toda España en los próximos cinco años.

Esta cuantía es considerada por el Gobierno andaluz como insuficiente. Por eso, se han formalizado ya las nuevas alegaciones que plantean un incremento sustancial del volumen de recursos destinados a la comunidad autónoma hasta que sumen 1.325 millones. El alto número de alegaciones está haciendo que se retrase el reparto final.

Nueva normativa

En este contexto, el próximo 22 de junio entrará en vigor una normativa estatal -la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto Ley 7/2026- por la cual termina el plazo para renunciar a potencia concedida sin penalización, esto es, potencia no usada hasta ahora y "que incluso puede llevar concedida una década", ha destacado el consejero de Industria, Energía Minas en funciones, Jorge Paradela, en un encuentro con medios de comunicación

Esto abre una ventana a ganar para el sistema potencia que aún no se ha utilizado y que ha podido solicitarse para proyectos que no se vayan a realizar, por lo que entrarían en la red. Hay que tener en cuenta que dentro de lo ya concedido se encuentran los grandes proyectos ya en desarrollo en Andalucía vinculados a sectores como la energía, la industria o la minería.

La red andaluza, saturada

El consejero ha hecho estas declaraciones tras la publicación de los mapas de capacidad de la red de distribución, que arrojaba el dato de que en Andalucía estaba saturada, al encontrarse al 92%, un 10% por encima de la media nacional. De hecho, hay seis provincias que ya se encuentran al 100% y las dos que aún no han llegado a esta cifra, Córdoba y Sevilla, están a punto de alcanzarla, al situarse a 96% y al 99%, respectivamente.

"Aunque nos preocupa la situación y cómo quede finalmente el plan estatal, porque es la gran oportunidad para industrializar Andalucía, no hay que ser alarmista con estos datos", ha subrayado.

Paradela ha asegurado así que Andalucía está preparada para acoger inversiones industriales. A este respecto, ha afirmado que proyectos de más de 50 MW se pueden conectar directamente a la red de transporte. "Hay nudos de la red de transporte en Andalucía que tienen potencia disponible, pero el encaje no es perfecto. Muchas veces no hay potencia donde tienes proyectos, y viceversa", ha apuntado.

portuarias en zonas saturadas

A ello se suman las inversiones aprobadas en zonas saturadas. En el caso de Sevilla ha hecho referencia al Plan Puerto, que dará cobertura a toda la zona porturaria, y a la nueva subestación ubicada en La Puebla de Cazalla, enfocada al desarrollo polígonos industriales y viviendas y que también proveerá a localidades como Morón y Osuna y, en general, a la comarca de la Sierra Sur.

En el caso de Málaga, se ha referido a la inversión llevada a cabo para dotar a las nuevas promociones residenciales que se están llevando a cabo.

En cuanto a la posibilidad de que Andalucía acoja centro de datos, un sector en auge debido a las nuevas necesidades generadas en los últimos tiempos, Paradela ha garantizado que el Gobierno andaluz ha apoyado -a través de su petición dentro del plan estatal- a aquellos proyectos "que nos merecen solvencia".

En cualquier caso, ha aclarado que la estrategia de Andalucía a la hora de realizar sus peticiones al Gobierno central se han focalizado en cuestiones como el hidrógeno verde, la industria clásica o la vivienda, entre otros.