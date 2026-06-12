21.000 aspirantes a las oposiciones de Secundaria y Conservatorio en Andalucía: sedes, horarios y lo que debes saber para el 20 de junio

Queda poco más de una semana para las oposiciones de docente en Andalucía. Más de 20.000 aspirantes se presentarán a las pruebas para conseguir una plaza fija en Secundaria o conservatorios el próximo 20 de junio. Por segundo año consecutivo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional convoca oposiciones para completar su plantilla, aunque en esta ocasión no habrá plazas para los maestros.

Pese a las estimaciones de participación que hacía la cartera que dirige Carmen Castillo, que preveían unos 35.000 participantes, finalmente han sido 21.000 personas las que se han inscrito para cubrir 5.047 plazas. En total, se han habilitado 4.406 plazas de Secundaria, 201 de Música y Artes Escénicas y 440 de Formación Profesional. Según el informe de CSIF, para cada plaza de Secundaria hay entre cinco y siete aspirantes.

La Consejería ha dispuesto 30 sedes repartidas por el territorio andaluz. En concreto, en Sevilla los tribuales se ubicarán en nueve sedes distintas, en Málaga pondrá a disposición de las pruebas hasta siete sedes, Cádiz, Córdoba y Granada tendrán cinco espacios cada una; en Jaén habrá tres sedes y Huelva adecuará otras dos. Todo para dar cabida a los opositores de la comunidad autónoma, sobre todo de Sevilla.

Acceso a la primera prueba

Los aspirantes están citados a las 8:00 en las distintas sedes para la presentación, que como marca la convocatoria de la prueba, será de carácter obligatorio. De esta forma, aquellos candidatos que no asistan a esta cita "decaerán en todos sus derechos y serán excluidas del procedimiento selectivo". Esto mismo le ocurrirá también a aquellas personas que se presenten ante un tribunal al que no estén adscritos.

En el acto de presentación, el tribunal identificará a los participantes mediante su DNI, carné de conducir o Pasaporte. Además, ofrecerán las distintas indicaciones para la correcta celebración de la prueba. Además, indicarán los plazos y lugares en los que se desarrollará el procedimiento y todas aquellas cuestiones estimen oportunas. Al término de estas explicaciones, los candidatos pasarán a las aulas para realizar el examen.

Cuando termine el acto de presentación, el personal selectivo de acceso, es decir, aquellos que promocionen, deberá abandonar el aula, en la que solo permanecerá el personal selectivo de ingreso. Una vez finalice la segunda prueba del personal selectivo de ingreso serán convocados los aspirantes de acceso, que serán notificados en el tablón de anuncios y del portal de la persona opositora de acceso con un mínimo de dos días hábiles de antelación.

Convocatoria de las pruebas individuales

En el caso de las pruebas de carácter individual, los primeros en realizarlas serán los aspirantes cuyo primero apellido comience por la letra Ñ, como está marcado de cara a este año. En aquellos tribunales, que se constituirán entre los días 8 y 12 de junio, en los que no haya candidatos cuyo apellido comience por esta letra, comenzarán a convocar a los participantes cuyo apellido comience por la letra O.

La especialidad más demandada es Educación Física, con más de 3.000 aspirantes. A esta le sigue Orientación Educativa, con algo más de 2.000 inscritos, y Formación y Orientación Laboral, con más de 1.500. Tras estas opciones, están aquellas que forman parte de la rama STEM, como Matemáticas e Informática, que en las oposiciones de 2025 dejaron el 52% y el 41% de las plazas libres. En cada una de estas áreas hay unas 1.500 personas.