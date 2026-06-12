Matalascañas se pone a punto para el verano: balizamiento de la costa, cribado de la arena y el nuevo paseo marítimo en la recta final

Matalascañas se acerca al inicio del verano y está poniendo a punto la playa para la primera oleada de visitantes. El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha difundido en los últimos días nuevas imágenes de los trabajos que se están llevando a cabo en el litoral, donde se están ejecutando tareas de balizamiento de la costa, instalación de los puestos de socorro, mejora de los accesos y refuerzo de las labores de limpieza y cribado de la arena para tener este enclave turístico onubense preparado de cara a la temporada alta.

Estas actuaciones forman parte del dispositivo previo al verano en uno de los principales destinos turísticos de la costa de Huelva, especialmente después de unos meses marcados por los daños ocasionados por los temporales de invierno. El Consistorio almonteño ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para conservar este entorno, apelando a vecinos y visitantes a cuidar la playa y contribuir a mantenerla limpia y en buen estado durante los meses de mayor afluencia.

Últimas labores de preparación de la playa de Matalascañas realizadas estos días. / Ayuntamiento de Almonte

El nuevo paseo marítimo, cada vez más cerca

A estos trabajos de acondicionamiento de la playa se suma el avance de la reconstrucción del paseo marítimo de Matalascañas, una de las actuaciones más esperadas por vecinos, empresarios y visitantes. El propio alcalde de Almonte avanzó en un vídeo difundido el pasado 7 de junio que la inauguración del nuevo paseo está próxima: “Muy pronto, inauguramos el Paseo Marítimo de Matalascañas”.

La actuación ha cobrado especial relevancia por la necesidad de recuperar cuanto antes una infraestructura clave para la movilidad, la imagen turística y la actividad económica de la zona. En las últimas semanas, el Ayuntamiento ha mostrado el avance de los trabajos, con la instalación de rampas accesibles y escaleras hacia la playa, elementos que permitirán mejorar la conexión entre el paseo y la arena y facilitar el tránsito de los usuarios.

Así, el nuevo frente litoral de Matalascañas va tomando forma con la incorporación de estos accesos, que suponen un paso más en la recuperación del paseo tras los graves desperfectos sufridos a comienzos de año. Los temporales dejaron dañadas varias zonas del paseo marítimo y obligaron a acelerar las reparaciones para intentar que la playa llegara en las mejores condiciones posibles al arranque de la temporada estival.

Una playa clave para el verano en Huelva

El paseo marítimo de Matalascañas quedó seriamente afectado por los temporales de invierno en una zona de aproximadamente 1,5 kilómetros, con un impacto económico que el Ayuntamiento de Almonte llegó a situar en torno a los nueve millones de euros entre la recuperación del paseo y otras actuaciones vinculadas a la defensa del litoral.

Mientras se ultima la inauguración del renovado paseo, la playa continúa con sus preparativos habituales para el verano. El balizamiento de la costa, la instalación de los puestos de socorro, la mejora de los accesos y el cribado de la arena buscan garantizar una campaña estival con más seguridad, mejor imagen y mejores servicios para los miles de visitantes que cada año eligen Matalascañas como destino de vacaciones.