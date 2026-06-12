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Muere ahogado un hombre en la playa de Torreguadiario, en San Roque (Cádiz)

La EMA pide prudencia en Cádiz por aviso naranja de viento tras el fallecimiento de un hombre en la playa de Torreguadiario

Protección Civil en labores de vigilancia en una playa andaluza.

Protección Civil en labores de vigilancia en una playa andaluza. / E.P.

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El Correo

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Cádiz

La playa de Torreguadiario, en San Roque (Cádiz), ha sido escenario este viernes de un trágico suceso: un hombre ha fallecido ahogado durante la tarde, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112.

Alerta por un hombre con dificultades en el agua

Varias personas alertaron a las 13:55 horas de esta tarde a los servicios de Emergencias de que había un hombre en el agua con dificultades para nadar.

El hombre llegó a la orilla, donde varios bañistas trataron de reanimarle mientras llegaban los servicios sanitarios, de Policía Local y Guardia Civil, que únicamente pudieron certificar su fallecimiento y activar los protocolos judiciales correspondientes.

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