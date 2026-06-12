Muere ahogado un hombre en la playa de Torreguadiario, en San Roque (Cádiz)

La playa de Torreguadiario, en San Roque (Cádiz), ha sido escenario este viernes de un trágico suceso: un hombre ha fallecido ahogado durante la tarde, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112.

Alerta por un hombre con dificultades en el agua

Varias personas alertaron a las 13:55 horas de esta tarde a los servicios de Emergencias de que había un hombre en el agua con dificultades para nadar.

El hombre llegó a la orilla, donde varios bañistas trataron de reanimarle mientras llegaban los servicios sanitarios, de Policía Local y Guardia Civil, que únicamente pudieron certificar su fallecimiento y activar los protocolos judiciales correspondientes.

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