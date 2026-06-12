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Sevilla alcanza 40 grados este viernes: estas son las horas con aviso amarillo según la Aemet
Andalucía, Baleares, Extremadura y Galicia en alerta este viernes: calor, viento y temporal marítimo a la vez
El calor extremo, el viento y el temporal marítimo ponen este viernes en alerta a cuatro comunidades: Andalucía, Baleares, Extremadura y Galicia. La Aemet ha activado avisos por temperaturas de hasta 40 grados, mala mar y fuertes rachas de viento, que en la comunidad andaluza alcanzarán los 90 km/h y han elevado el nivel a naranja, según informa en su página web.
Aviso naranja en Andalucía
Andalucía tiene aviso naranja (peligro importante) en la provincia de Cádiz por rachas máximas de viento de 90 km/h y por mala mar en el Estrecho al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar, con viento de Levante de 62 a 74 km/h (fuerza 8); En las provincias de Almería, Granada, Málaga y Sevilla hay nivel amarillo por viento, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, o por fenómenos costeros adversos.
Además, Córdoba, Jaén y Sevilla permanecen en amarillo por altas temperaturas con máximas entre 38-39 grados, localmente 40 grados, en puntos de la campiña cordobesa y sevillana, Morena y El Condado y en valle del Guadalquivir de Jaén.
Temperaturas por horas en Sevilla según la Aemet
La predicción de la Aemet para Sevilla deja un episodio de calor intenso, con el pico previsto para este viernes 12 de junio, cuando los termómetros alcanzarán los 38 grados.
Este viernes 12 de junio comenzará con 22 grados a las 06:00 horas, aunque el ascenso será rápido. A las 12:00 horas, Sevilla alcanzará ya los 36 grados, con ambiente seco y humedad del 25%. A las 18:00 horas, el termómetro seguirá muy alto, con 34 grados, y a las 24:00 horas bajará hasta los 23 grados.
La máxima prevista para el viernes será de 38 grados, con mínima de 20 grados. El cielo estará poco nuboso por la mañana y despejado por la tarde, con índice ultravioleta muy alto, de nivel 8.
El sábado 13 de junio continuará el calor, con 37 grados de máxima y 21 de mínima, en una jornada despejada y sin lluvia. El domingo 14 llegará un alivio térmico, con una máxima de 33 grados y mínima de 19, aunque con intervalos nubosos.
El lunes 15 se mantendrán los 33 grados de máxima, con una probabilidad de lluvia del 25%. El martes 16 volverá a subir el termómetro hasta los 35 grados, y el miércoles 17 Sevilla recuperará valores muy calurosos, con 37 grados de máxima y 21 de mínima.
En resumen, el calor más intenso se concentrará entre el viernes y el sábado, con máximas de 38 y 37 grados, antes de una bajada temporal el domingo y el lunes.
Avisos por calor en Extremadura y Galicia
Extremadura mantiene el aviso amarillo por máximas entre los 37-38 grados en las vegas del Guadiana, Villuerca y Montánchez.
En Galicia también hay alerta amarilla en toda la comunidad, salvo Lugo, por temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 y los 36 grados en puntos del Miño.
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