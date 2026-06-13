La AEMET avisa: levante fuerte de hasta 80 km/h en las playas de Cádiz este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este sábado 13 de junio varios avisos amarillos por viento y fenómenos costeros en Andalucía. Las provincias más afectadas serán Cádiz, Málaga y Sevilla, donde se esperan rachas que podrán alcanzar entre 70 y 80 kilómetros por hora, especialmente en las zonas de sierra y en el entorno del Estrecho.

Según la información oficial del organismo meteorológico, el aviso por viento permanecerá activo en la Sierra Sur de Sevilla y en la comarca malagueña de Ronda desde las 11:00 horas del viernes hasta las 09:59 horas del sábado, con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora procedentes del sureste. La misma situación se registrará en la zona de Grazalema (Cádiz), donde el aviso se extenderá hasta las 14:59 horas del sábado por vientos de levante que también podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Avisos amarillos por viento en Andalucía / AEMET

Avisos amarillos en las playas de Cádiz

La provincia de Cádiz concentrará la situación más adversa. La AEMET mantiene avisos amarillos en la Campiña gaditana y el Litoral gaditano desde las 21:00 horas del viernes hasta las 14:59 horas del sábado, igualmente por rachas de hasta 70 kilómetros por hora. En el Estrecho, el aviso se elevará por vientos de levante que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora desde la medianoche y durante toda la mañana del sábado.

Además del viento, el organismo estatal ha activado avisos amarillos por fenómenos costeros en el Litoral gaditano y el Estrecho desde las 16:00 horas del viernes hasta las 14:59 horas del sábado. Se espera viento de levante de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7), especialmente al oeste de Tarifa y al sur de Trafalgar, lo que provocará un notable empeoramiento del estado de la mar.

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En cuanto al resto de Andalucía, la jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados, con presencia de polvo en suspensión en el litoral mediterráneo oriental y en el área del Estrecho. Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios, mientras que las máximas subirán en el tercio oriental de la comunidad. La AEMET prevé además vientos flojos a moderados de componente este en gran parte de la región, con rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras Béticas occidentales.