El antiguo Hospital Militar de Sevilla tiene su propio plan de verano: cerrarán los quirófanos, más de 80 camas y la planta de Medicina Interna

El verano vuelve a estrechar los pasillos del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos. El antiguo Hospital Militar de Sevilla, adscrito a la gestión del Virgen del Rocío, reducirá de nuevo su actividad durante los meses estivales con el cierre de parte de sus plantas y servicios, según sostienen fuentes sindicales de UGT y CCOO. Tendrá, por lo tanto, su propio plan de verano. La medida afectará a la segunda, cuarta, quinta y sexta planta, que dejarán de funcionar desde mediados de julio hasta septiembre. También cerrarán los diez quirófanos y las siete salas de endoscopia situados en la segunda planta.

La reorganización coincidirá, como en años anteriores, con el periodo vacacional de la plantilla. Buena parte de los profesionales del Muñoz Cariñanos serán derivados al Virgen del Rocío, bien como personal de refuerzo, bien para cubrir las vacaciones de otros trabajadores del complejo hospitalario.

La gestión del Muñoz Cariñanos depende directamente de la gerencia del Virgen del Rocío. Por ello, según indican fuentes de la Consejería de Sanidad, su actividad se configura en relación con la planificación del hospital sevillano. Con la llegada del verano, el centro reduce espacio y actividad asistencial. De las nueve plantas del edificio, cuatro permanecerán cerradas durante aproximadamente dos meses y medio, según apuntan los sindicatos. Si se descuenta la tercera planta, destinada al almacenamiento de maquinaria, el cierre afectará a la mitad de las plantas con actividad asistencial ordinaria.

Desde la Consejería precisan que no se trata de un cierre temporal del centro, sino de un ajuste de la actividad a la demanda prevista en esos meses. Las mismas fuentes señalan que, si fuera necesario utilizar alguna de las plantas cerradas, se procedería a su reapertura.

El cierre parcial no es una medida aislada ni excepcional. Los sindicatos recuerdan que cada verano dejan de funcionar las mismas plantas durante esta época del año. Según explican desde UGT y CCOO a este periódico, este año volverán a quedar fuera de servicio los diez quirófanos y las siete salas de endoscopia de la segunda planta. En el Muñoz Cariñanos se realizan intervenciones de corta estancia, muchas de ellas sin necesidad de ingreso, como prótesis de rodilla, ligamentos o hernias inguinales. También se atienden hemorroides, cirugías dermatológicas y procedimientos ambulatorios. "El tiempo máximo de estancia postquirúrgica en este centro es de tres días", sostienen.

Un verano sin camas quirúrgicas y sin la planta de Medicina Interna

La cuarta planta, donde hay 45 camas vinculadas a la actividad quirúrgica, tampoco estará disponible durante los meses de verano. "Nunca están activas todas las camas y tampoco están dotadas de personal. Como máximo se utilizan entre 12 y 21 camas, las demás quedan libres. Son habitaciones perfectamente equipadas, pero sin personal porque no hay demanda", relatan desde los sindicatos.

Tampoco se abrirán las 45 camas de la quinta planta, distribuida en dos alas, la par y la impar. La impar está dotada de 24 camas, aunque según apunta UGT, "está casi todo el año cerrada". El único momento en el que suele abrir es en invierno, durante los picos de ingresos por enfermedades respiratorias. En la otra ala se ubican 21 camas para pacientes ingresados de Medicina Interna, cuyas consultas se encuentran en la sexta planta, también cerrada durante el verano. "Esta es la única que durante el resto del año utiliza las 45 camas que hay para Medicina Interna y se llena siempre", confirman desde UGT y CCOO.

En total, más de la mitad de los servicios del hospital reducirá su actividad hasta la vuelta de septiembre. Según los sindicatos, se clausurarán más de 80 camas, incluidas las destinadas a ingresos respiratorios, actividad quirúrgica y Medicina Interna. Desde las organizaciones sindicales denuncian el cierre de buena parte del centro y recuerdan que, aunque llegue el verano, "las listas de espera quirúrgicas no dejan de existir". "No entendemos que se cierren los quirófanos. ¿Acaso se terminan las listas de espera?", señalan fuentes de CCOO en el hospital.

Una plantilla sin sustituciones externas

La bolsa de empleo del SAS, que a mediados de semana presentó su planificación de contratos para la temporada estival, no contempla personal específico para el Muñoz Cariñanos, según relatan los sindicatos. El centro, sostienen, no recibirá profesionales externos de la bolsa ordinaria o adicional para cubrir las vacaciones de quienes trabajan allí durante todo el año. "Somos los propios compañeros los que nos sustituimos entre nosotros", afirman desde UGT.

Aunque no llegan nuevos empleados con contratos de uno o dos meses para reforzar la temporada de verano, parte de la plantilla del Muñoz Cariñanos cuyas plantas cierran será derivada al Virgen del Rocío. "Entonces se pierde la conciliación familiar porque te cambia completamente el horario. A 12 de junio hay profesionales interinos o con contratos de larga duración que no saben el turno que tendrán el 1 de julio y no pueden hacer ningún tipo de plan", denuncian las mismas fuentes.

"Nosotros formamos parte del plan de verano del Virgen del Rocío. A pesar de que somos interinos y trabajamos durante todo el año, en el Virgen del Rocío suplen las vacaciones con nosotros", argumentan desde los sindicatos.

Salud Mental, Respiratorio, Paliativos y Lesionados Medulares siguen abiertos

De las nueve plantas del hospital, cuatro permanecerán cerradas en verano. Otra, la tercera, funciona como sala de almacenamiento de maquinaria. Las cuatro plantas que continuarán abiertas durante los meses estivales son la primera, donde se ubica el hospital de día y donde hace unos meses se inauguró la unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria; la séptima, donde está la Unidad de Paliativos, con 20 camas; la octava, destinada a pacientes del aparato respiratorio; y la novena, reservada para lesionados medulares.

En la octava planta, además de las diez camas de Respiratorio, hay otras ocho destinadas a la Unidad de Cuidados Críticos Respiratorios. "Allí están los pacientes que necesitan respiradores o que están monitorizados", explican los sindicatos. De esas camas, cuatro cierran en verano.

Una UCI “desmantelada”

La UCI del Muñoz Cariñanos es una de las zonas del hospital que mayor controversia ha generado entre sindicatos y profesionales en los últimos meses. La polémica tiene además un peso añadido por la propia historia reciente del edificio. El antiguo Hospital Militar fue reabierto por la Junta en 2021 como Hospital de Emergencia Covid-19, con una primera fase dotada de camas de hospitalización y puestos de UCI. Dos años después, el SAS comunicó su apertura completa como Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, con nueve plantas en funcionamiento, diez quirófanos, siete salas de endoscopia y 25 camas de UCI.

Hoy, sin embargo, la unidad permanece cerrada desde el año pasado y, según sostienen las fuentes sindicales, está "completamente desmantelada". Ubicada en la segunda planta, contaba con 25 boxes distribuidos en tres unidades destinadas a pacientes de Aparato Respiratorio. "Actualmente, los boxes están vacíos, sin respiradores, ni bombas ni camas. El espacio está completamente vacío desde este invierno", apuntan.