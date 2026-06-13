El cáncer de piel avanza en Andalucía entre pacientes más jóvenes: "Me aterran las quemaduras del sol en menores de 16"

El cáncer de piel aumenta en Andalucía y los casos se agudizan en personas cada vez más jóvenes. Melanomas en gente de 25 años y carcinomas en pacientes de 19. Aquello de "la piel tiene memoria", no debe entenderse como si desde la quemadura hasta la enfermedad tuviera que pasar toda una vida. Las campañas de prevención no surten efecto, la incidencia crece y las víctimas pueden llegar a ser adolescentes. Este es el escenario que plantea el doctor José Juan Pereyra, jefe de la Unidad de Dermatología del Hospital Virgen del Rocío, que alerta de los malos hábitos extendidos entre la sociedad andaluza y pone el foco en la importancia de desarrollar métodos desde los hospitales para potenciar la detección precoz.

Es el Día Europeo de la Prevención contra el Cáncer de Piel. Precisamente, la palabra "prevención" frente a los rayos uva es una de las grandes preocupaciones del equipo de Dermatología del hospital de referencia en Andalucía. A pesar de que la fotoprotección se ha colado en anuncios y en todo tipo de publicidad, el doctor Pereyra insiste en que es tan solo un parche y que tras ese mensaje se esconde "un problema de concienciación" en la sociedad. "Si a eso le sumas que ahora hay influencers que se dedican a cuestionar y negar el efecto de los rayos del sol sobre la piel, aumenta el daño en la población", lamenta el médico.

Ni las últimas tres décadas de campañas de sensibilización con la fotoprotección han podido cambiar la mala relación de la población con el sol. "Las personas se siguen quemando y son quemaduras de segundo grado", sostiene el facultativo en una conversación con El Correo de Andalucía. A escasos días de que se inaugure la etapa estival y las playas comiencen a llenarse de veraneantes, el doctor avisa: "Me aterra ver quemaduras de segundo grado por haber ido el domingo a la playa, eso es peor que trabajar en el campo todos los días".

Cada vez son más jóvenes, ahora vemos muchos entre 25 y 30 años y también tenemos pacientes con melanomas con solo 19 años José Juan Pereyra — Jefe de la Unidad de Dermatología del Hospital Virgen del Rocío

Esa falta de conocimiento y sensibilización entre la población de la que habla el doctor Pereyra se ve reflejada en las consultas y en las salas de espera de Dermatología. El doctor reconoce que el perfil del paciente ha cambiado en los últimos años: "Cada vez son más jóvenes, ahora vemos muchos entre 25 y 30 años y también tenemos pacientes con melanomas con solo 19 años. Incluso llegamos a ver historias tristes de personas que fallecen a los 30 años, eso es muy duro", explica. "Algo estamos haciendo mal, porque sabemos que con medidas de prevención podemos retrasar y prevenir, pero el hecho de que cada año haya más casos y en gente más joven, eso se traduce en que no se están tomando las medidas de prevención", abunda.

Los melanomas se duplican en cinco años en el Virgen del Rocío

Los datos avalan el mal pronóstico del dermatólogo: el hospital trató en 2024 una media de 224 melanomas al año, el cáncer de piel más agresivo. Dicho de otra forma, en una población de 875.000 pacientes que atiende el Virgen del Rocío, la tasa de incidencia es de unos 25 casos al año por cada 100.000 habitantes en Sevilla. "Es bastante, aunque estamos por debajo de la media mundial", reconoce el médico, refiriéndose a las altas tasas en zonas como Australia o países del norte de Europa.

En la población del Virgen del Rocío, los casos de melanoma se duplicaron entre 2018 y 2024, pasando de 115 a 224

Para tener un contexto sobre la cifra, en España, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) estimó que en 2025 habría 9.400 nuevos casos de melanoma, con una incidencia de 15 casos por cada 100.000 personas al año. De acuerdo con el doctor, el número de casos aumenta ligeramente todos los años en la comunidad. No es un crecimiento exponencial y tampoco se ha registrado un incremento espectacular en la última década, pero lejos de disminuir, crecen de forma paulatina. En la población del Virgen del Rocío, los casos de melanoma se duplicaron entre 2018 y 2024, pasando de 115 a 224.

El melanoma es el que genera mayor preocupación entre los dermatólogos por ser el más agresivo y el que tiene un mayor índice de mortalidad. "La gente cree que es una enfermedad que solo afecta a gente mayor, pero no es así: se sabe que las quemaduras del sol en menores de 16 años aumentan el riesgo de tener un melanoma", manifiesta, insistiendo en que ese "es el principal factor de riesgo". "Una quemadura solar en un paciente de 30 años también aumenta las posibilidades, pero el foco está puesto en los menores de 16", puntualiza.

"Tenemos más protección frente al sol por nuestro fototipo"

Más allá del melanoma, los diagnósticos se reparten entre cánceres con mayor frecuencia pero menos agresivos, aquellos que no pertenecen al grupo del melanoma: el carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular. El primero, al igual que el melanoma también está sujeto a las quemaduras del sol y los casos comienzan a los 25 años. El segundo, en cambio, es consecuencia de una exposición crónica y es más frecuente en trabajadores cuyas jornadas transcurren al aire libre.

Se sabe que las quemaduras del sol en menores de 16 años aumentan el riesgo de tener un melanoma José Juan Pereyra — Jefe de la Unidad de Dermatología del Hospital Virgen del Rocío

Las estadísticas de mortalidad en este tipo de carcinomas son menos frecuentes porque apenas producen fallecimientos. "En el hospital vemos unos 1.500 casos nuevos al año de carcinoma basocelular, aunque muy raramente lleva a la muerte, aunque generan graves problemas de morbilidad", argumenta el doctor Pereyra.

Según el doctor, la población andaluza tiene una característica particular frente al sol: su fototipo. Se trata de la clasificación que se hace del tipo de piel en cuanto a la resistencia al sol. La de los andaluces el del tres. "A nivel de basocelular tenemos una cierta protección frente al sol por nuestro fototipo. Es decir, estamos en una situación un poco más privilegiada que otros países como Dinamarca, Finlandia o Islandia", apunta.

El Virgen del Rocío lidera los avances en IA para la detección precoz

La Inteligencia Artificial también se ha colado en los laboratorios de Dermatología sevillanos. El doctor Pereyra ve los casos en consulta, pero es desde el laboratorio desde donde lidera los avances en soluciones a medio plazo. El equipo de investigadores del Hospital Virgen del Rocío lleva desde 2019 utilizando la IA para dar con progresos en el diagnóstico precoz del cáncer de piel. Recientemente, han recibido el primer premio a la mejor comunicación científica en el Congreso Nacional de Dermatología por un trabajo pionero en IA y melanoma. "Hemos obtenido resultados muy prometedores", sostiene el facultativo.

"Con esta investigación, hemos logrado superar la capacidad diagnóstica de la profundidad del tamaño del melanoma. Hablamos de milímetros, pero suponen cambios fundamentales. Un milímetro a ojo humano es difícil de establecer, pero la máquina sí que tiene esa capacidad", relata el doctor. Así, los resultados de esta investigación conseguían predecir antes de la intervención quirúrgica cuál era la profundidad del melanoma, un avance que, a día de hoy todavía está en el ámbito de la investigación.

"En Europa la reglamentación para los ensayos clínicos es muy estricta, mucho más que en EE.UU., Reino Unido y países asiáticos. Por eso nos costará mucho que eso se pueda usar en el ámbito de la práctica clínica", comenta. Pereyra estima que puedan pasar entre cinco y 10 años hasta que el método se utilice en las consultas, pero cuando sea una realidad le permitirá al médico tardar unos segundos en hacer aquello que ahora se hace en 10 minutos.