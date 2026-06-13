Los chiringuitos de Punta Umbría, uno a uno: quién puede abrir, quién espera permisos y quién tiene orden de cierre

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha actualizado la situación de los chiringuitos y establecimientos de playa del municipio a fecha de este 12 de junio de 2026 y sostiene que, a día de hoy, “no hay ningún trámite pendiente” que dependa de la administración local. La información municipal llega en pleno debate sobre la apertura de estos negocios de cara al verano y después de las gestiones anunciadas por los empresarios de Huelva para intentar desbloquear los casos pendientes.

Según los datos remitidos por el Consistorio, la situación varía en función de cada establecimiento, aunque el Ayuntamiento defiende que aquellos que han cumplido con la documentación exigida cuentan ya con licencia o pueden abrir. De hecho, el gobierno local subraya que Punta Umbría será este verano el municipio de la Costa de la Luz con más chiringuitos y establecimientos de playa abiertos, además de hacerlo, recalca, “con autorizaciones y licencias”.

Chiringuitos con licencia o en disposición de abrir

En el caso de Uno Beach y Cazorla, el Ayuntamiento indica que ambos cuentan con la concesión prorrogada y con licencia de actividad, al haber cumplido los empresarios con la normativa exigida.

También se refiere el Consistorio a El Tabla, que dispone de licencia y que, tras haberse excedido inicialmente, ha desmontado y se ha adaptado a los parámetros requeridos. Esa adecuación, según el Ayuntamiento, ya ha sido certificada por la administración local, aunque el establecimiento queda ahora pendiente de la prórroga de la concesión y de la resolución por parte de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Respecto a los siete establecimientos desmontables incluidos en el Plan de Playas 2026 —Mosquito, Camarón Beach, Nómada, Playa del Este, Botarate, Alma Beach y Cielo Beach—, el Ayuntamiento asegura que todos han presentado la documentación “en tiempo récord” y que se han informado favorablemente tanto las licencias de obras como las de actividad, ya publicadas en edictos. Según la actualización municipal, todos están montando o han terminado de montar, por lo que “pueden abrir cuando quieran”.

Casos pendientes de Junta, Costas o procedimientos judiciales

El Ayuntamiento también detalla la situación de otros establecimientos que siguen pendientes de trámites ajenos a la administración local. En el caso de Camarón, el Consistorio afirma que se ha adaptado a la ocupación legal y que esa adaptación ya ha sido certificada. No obstante, queda pendiente de que Medio Ambiente de la Junta de Andalucía dé el visto bueno y prorrogue la concesión. Una vez se produzca ese paso, el Ayuntamiento asegura que podrá conceder de forma inmediata la licencia de apertura.

En cuanto a La Sombrilla, el establecimiento está pendiente de un pleito interpuesto por Costas contra la autorización de Medio Ambiente relativa al cambio de emplazamiento. El Ayuntamiento señala que falta el visto bueno de Medio Ambiente para poder actuar de la misma manera que en el caso de Camarón.

La situación es distinta para El Loro y Enebral, que cuentan con una autorización judicial cautelar para abrir y, según el Ayuntamiento, ya lo están haciendo. No obstante, el Consistorio sostiene que El Loro no cumple ni ubicación ni tamaño y que no se le ha concedido la prórroga por parte de Medio Ambiente. Sobre Enebral, afirma que no tiene concesión ni cumple los parámetros legales exigidos. En ambos casos, según la versión municipal, podrán pasar el verano abiertos por la medida cautelar, aunque podrían verse abocados al cierre cuando finalice el expediente sancionador si no regularizan su situación.

En el caso de Casa Diego y Nico, el Ayuntamiento afirma que no cumplen ni ubicación ni tamaño y que tienen orden de cierre. Además, precisa que a Casa Diego se le denegó la medida cautelar.

Restaurantes de playa con concesiones antiguas

El Ayuntamiento también actualiza la situación de los restaurantes de playa con concesiones antiguas de la Dirección General de Costas. Según la información municipal, salvo Miami, el resto cuenta con licencias, aunque en algunos casos antiguas que se están adaptando en colaboración con los establecimientos y que, en principio, no les impedirán abrir.

En este grupo se incluyen negocios como Calypso, La Terraza, Miramar, Terramar, Costa de la Luz, Oliver, Pura Vida y Tiburón, entre otros. Algunos, según el Ayuntamiento, ya están abiertos o en proceso de abrir al menos durante los fines de semana.

El caso de Miami queda pendiente de que acredite ante Costas que tiene la concesión vigente. Hasta que no lo haga, según la actualización municipal, no puede abrir. El Ayuntamiento insiste en que este trámite no depende de la administración local, aunque asegura que ha realizado un esfuerzo adicional solicitando directamente información a Costas pese a que, según sostiene, corresponde al empresario acreditar esa situación.

Música y conciertos: sin peticiones para este verano

El Consistorio también recuerda que los establecimientos de playa saben que no pueden poner música ni organizar conciertos salvo que tramiten la correspondiente licencia de actuación de pequeño formato, una autorización que debe solicitarse para cada actuación y que exige como requisito previo contar con licencia de apertura.

El Ayuntamiento asegura que este procedimiento se ha resuelto en otras ocasiones “en tiempo récord” y apurando hasta última hora, como ocurrió con Pura Vida este año y con El Tabla el verano pasado. Sin embargo, precisa que, a día de hoy, ningún establecimiento ha solicitado este tipo de licencia para este verano.

Con esta actualización, el Ayuntamiento de Punta Umbría defiende que la apertura de los chiringuitos y establecimientos de playa no depende en estos momentos de ningún trámite municipal pendiente, sino de la situación administrativa concreta de cada negocio ante otras administraciones o procedimientos abiertos.