La costa gaditana se llena de algas asiáticas en pleno inicio de la temporada de verano: "Los ayuntamientos las estamos retirando solos, vamos a pulmón"

La Caleta, El Puerto de Santa María o Rota. La costa gaditana amaneció el pasado fin de semana llena de la especie invasora Rugulopteryx okamurae. No es la primera vez que kilómetros y kilómetros de arenales cubiertos por montañas de algas que impedía que los bañistas más escrupulosos evitaran acercarse a la orilla con tal de no tocarlas, algo imposible para todo el que quisiera darse un chapuzón.

No importaba que soplara levante, sur o poniente, el alga se mantenía en la playa y en las olas que rompían en la orilla. Desde el Ayuntamiento de Cádiz desgranan que suele llegar con el poniente y se acercan en la costa con el levante. Además, según las mareas, la manta de algas desaparece sola o es necesario retirarlas, algo que los operarios municipales suelen hacer de madrugada para no afectar al baño.

El lunes, a primera hora de la mañana, la maquinaria de los distintos ayuntamientos afectados retiraban los retos de algas que invadían sus arenales. Esta es una tarea para la que algunos municipios, como Rota destinan "todos los recursos de varios días" exclusivamente a la retirada y el traslado de esta especie, como sostiene el delegado de Playas del municipio, José Antonio Medina.

"No es erradicable"

Esta situación se ha convertido en una tradición en los últimos años. Un estudio elaborado por los investigadores andaluces Rubén Vázquez y Salvador Román revela que esta alga invasora de origen asiático, que llegó a la costa andaluza hace ya 10 años, es "incontrolable" y "no es erradicable". De hecho, entre noviembre y agosto en Ayuntamiento de Rota retiró de sus arenales 3.407 toneladas de esta especie.

Ha sido en Rota donde se ha quedado la Rugulopteryx okamurae. "El alga invasora no ha llegado todavía a Chipiona", explica el alcalde del municipio Luis Mario Aparicio, a preguntas de este medio. El dirigente municipal sí que señala que este pasado fin de semana "han llegado algas desde Rota", sin embargo, el responsable político de la localidad sostiene que "con el poniente" volvieron a trasladarse al sur.

"Solo el mes pasado retiramos 350 toneladas", señalan fuentes municipales de Rota. En Cádiz, solo este fin de semana han sido 10 las toneladas de restos que han tenido que ser retiradas por parte de los servicios municipales. Una imagen que se repite en múltiples localidades de la costa gaditana. "Es un perjuicio tanto para los vecinos, como los visitantes y las arcas municipales, estamos solo a pulmón", lamenta Medina.

Cádiz podría sumar 20.000 toneladas este año

Las administraciones locales hacen un llamamiento a instituciones con competencias en esta materia para que les ayuden. "Ocurrió con el Ministerio tras los temporales", recuerda el delegado roteño, que apunta que lo mejor sería recursos de maquinarias, "no a toro pasado para poder compensar el gasto". De hecho, el Ayuntamiento de Cádiz trabaja ya "en obtener ayudas de otras administraciones".

Esta nueva llegada de algas se produce en plena preparación de muchas localidades para la temporada vacacional, cuando la población de estos municipios se triplica. Aun así, los principales afectados de las últimas semanas recuerdan que no es una situación exclusiva de sus localidades, sino que se extiende por toda la costa andaluza, con especial incidencia en la zona de Cádiz y Málaga.

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El documento recoge una estimación por cada provincia, pero separa al Campo de Gibraltar y Barbate de la Bahía de Cádiz y la zona Noroeste. Las dos primeras cuentan con una estimación de 15.000 a 20.000 toneladas este año. La estimación es la misma para Conil, Chiclana, San Fernando, Puerto Real, Cádiz y El Puerto. En esta segunda zona, la intensidad será alta, pero menor que en el Estrecho.